Una familia sube a un avión a una anciana ya fallecida en Málaga

Una familia británica ha sido acusada de embarcar a una anciana de 89 años que ya había fallecido en un avión de la compañía Easyjet. El vuelo, que cubría el trayecto entre el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol y Londres-Gatwick, debía partir a las 11:15 horas del pasado jueves, pero acumuló un retraso de once horas y quince minutos.

El engaño para poder volar

Según ha adelantado el diario británico 'Daily Mail', la mujer fue llevada a bordo por cinco de sus familiares. Testigos del incidente han asegurado que, para justificar su estado, los acompañantes explicaron al personal de la aerolínea que no se encontraba bien y se había quedado dormida.

Justo antes del despegue, cuando el avión ya había comenzado a rodar por la pista, la tripulación de cabina fue alertada del estado real de la pasajera. En ese momento, la aeronave tuvo que dar la vuelta. Varios pasajeros relataron cómo el cuerpo fue empujado en una silla de ruedas y levantado hasta su asiento. Al parecer, a la familia solo se le permitió subir porque, ante las dudas de un empleado sobre la salud de la mujer, afirmaron que "simplemente estaba cansada".