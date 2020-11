Los errores que no debes cometer en el Black Friday si realmente quieres ahorrar

El Black Friday se acerca. O lo que es lo mismo. El Viernes Negro. Esta tradición estadounidense es el pistoletazo de salida a la temporada de compras navideñas y también se celebra desde hace unos años en España, donde cada vez está más implantada. Y es que sin duda es un buen día para hacer nuestras compras ya que podremos encontrar auténticas gangas.

Como en cualquier época de chollos y buenos precios, debemos tener en cuenta un serie de reglas si no queremos gastar más de lo previsto, en lugar de ahorrar. En este artículo explicaremos todos esos errores que no debemos cometer en el Black Friday si queremos llevarnos los mejores chollos a casa.

PLANIFICANDO EL BLACK FRIDAY

Al igual que hacemos cuando vamos a llenar la cesta de la compra, una buena opción es escribir las cosas que necesitamos. Es decir, hacer una planificación de lo que queremos comprar. De esta forma, evitaremos caer en todas las tentaciones que encontremos en las tiendas.

Hay otra premisa fundamental: solo debemos comprar aquello que necesitemos. Es decir, si vemos un objeto o valor muy barato, no debemos comprarlo teniendo en cuenta solo su precio. Debemos pensar si realmente lo necesitamos y si es un producto práctico.

HAZTE ESTA PREGUNTA: ¿REALMENTE ME CONVENCE?

Y es que uno de los grandes errores que cometemos en el Black Fridayes que no pensamos si realmente estamos ante un producto al que podemos o no dar utilidad. También debemos tener en cuenta algo: si pensamos mucho sobre si debemos o no comprar ese producto, lo más seguro es que no lo necesitemos, a pesar de su buen precio. Por tanto, no deberíamos comprarlo.

#BlackFriday: no es descuento todo lo que se anuncia. Para saber qué hay detrás de los descuentos, recogemos precios desde un mes antes en 32 tiendas. Si vas a comprar, te recordamos tus derechos y te damos la información que te ayuda a elegir

https://t.co/28CNbDxF65pic.twitter.com/2jNrzijbGv — OCU (@consumidores) November 18, 2018

Las Navidades están a la vuelta de la esquina. Por eso el Black Friday es un buen momento para comprar esos regalos que queremos hacer en las próximas fechas. Aunque resulte increíble, podremos ahorrar más de un 50% en nuestras compras.

LA ROPA, SIEMPRE DE NUESTRA TALLA

Si salimos a comprar ropa o calzado, debemos fijarnos una máxima. Puede parecer una obviedad pero es algo que suele ocurrir. Debemos comprar siempre ropa de nuestra talla, y los zapatos no debe hacernos daño. Uno de los errores más comunes en el Black Friday es comprar ropa pequeña porque no queda nuestra talla con el objetivo de usarla cuando adelgacemos.

Para ahorrar en el Black Friday debemos establecer un presupuesto y no pasarnos de esa cantidad. Es cierto que resulta muy difícil porque hay ofertas muy interesantes, por eso hay un error que no debemos cometer: irnos de compras con la tarjeta de crédito. Si solo llevamos dinero en efectivo, nos ahorraremos más de una tentación.

BIENVENIDO, CIBERMONDAY

Que no cunda el pánico. Nuestras compras no terminan en el Viernes Negro. Las tiendas suelen establecer varios días de Black Friday, por lo que si tenemos alguna duda, siempre podemos marcharnos y volver al día siguiente. Además, no debemos olvidar que el Cyber Monday hay también grandes ofertas on line, por lo que podremos hacer nuestras compras sin salir de casa.

Otro error que cometemos con cierta frecuencia es no comparar precios, sobre todo cuando salimos a comprar electrodomésticos, ordenadores o teléfonos móviles. Aunque veamos una ganga muy buena en una tienda, siempre es recomendable comparar con otras marcas o establecimientos. Tal vez nos llevemos una agradable sorpresa.

Advertimos que casi 1 de cada 3 productos ha subido de precio antes del #BlackFriday ¿Cuáles son los productos que están más baratos ahora? ¿Y las tiendas que más han subido sus precios? Consulta los resultados y atento a las #timofertasBFhttps://t.co/9TswiRQDy1 — OCU (@consumidores) November 26, 2020

