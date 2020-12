El elevado precio que han puesto a la cabeza del toro que mató a Paquirri

Era la tarde del 26 de septiembre de 1984. El cartel de la plaza de toros de Pozoblanco, en Córdoba, era un lujo para los afiionados. Esa tarde toreaban "El Yiyo", "El Soro" y Paquirri. Tres ases del toreo. Nada hacía presagiar que aquel día se convertiría en una de las jornadas más trágicas del mundo del toro.

Francisco Rivera «Paquirri» recibía una cornada de «Avispado» , que según cuentan los expertos,no era mortal. Y sin embargo, aquel toro acabó con la vida del torero de 36 años dejando a una jovencísima Isabel Pantoja viuda y a tres niños huérfanos, Cayetano y Fran, los dos hijos que tuvo con Carmina Ordóñez; y Kiko Rivera, el hijo que tuvo con la tonadillera y que tenía algo más de un año cuando su padre falleció.

Hoy, los tres hermanos, que han crecido separados, viven un acercamiento. De hecho, Kiko Rivera ha atravesado unos duros momentos debido a un duro enfrentamiento con su madre por la herencia del diestro y tanto Fran como Cayetano han estado apoyándole desde el primer momento.

LA CABEZA DE "AVISPADO" SALE A SUBASTA

Ahora, treinta y seis años después de la tragedia, la cabeza de "Avispado", el toro que acabó con la vida del matador, sale a subasta por 30.000 euros. Se trata del toro cuya cornada no le permitió ni siquiera llegar vivo al hospital de Córdoba para que lo curaran. Ni siquiera las reanimaciones del doctor en la ambulancia consiguieron salvar su vida.

Cuando llegaron a Córdoba, el cuerpo de Paquirri yacía sin vida sobre la camilla, y solo se escuchaban los quejidos de su mozo de espadas, Ramón Alvarado, quien solo acertaba a decir: «¡Se me ha muerto, se me ha muerto!».

Todavía vive en nuestra memoria el recuerdo de Paquirri en una enfermería más que deficiente diciéndole al médico: «Doctor, yo quiero hablar con usted porque si no, no me voy a quedar tranquilo. La cornada es fuerte. Tiene al menos dos trayectorias: una para allá y otra para acá. Abra todo lo que tenga que abrir y lo demás está en sus manos».

"DEMOSTRADO, SE TRATA DE AVISPADO"

Ahora, tres décadas después de la muerte del diestro, la cabeza de ‘Avispado’ está a la venta por el precio de 30.000 euros en un conocido portal de subastas. Según el anuncio, se puede demostrar que es la auténtica «condocumentos».

Los aficionados a la tauromaquia pueden leer: "Se vende la cabeza del toro que mató a Paquirri, (AVISPADO)". El vendedor es anónimo pero la reseña está publicada desde la localidad sevillana de Gelves, y detalla que se trata de un objeto «totalmente original y demostrable con documentos notariales. Abierto a posible cambio». Y es que Paquirri sigue siendo noticia casi cuarenta años después de aquella tarde trágica en Pozoblanco.

