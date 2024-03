El día que Juanma Moreno llamó a Mercé para decirle que iba a ser Hijo Predilecto: "¿Qué hora es?"

Eran las cinco de la madrugada. Y de pronto sonó el teléfono. Medio adormilado, lo cogió. En la Gran Manzana aún era de noche. Todavía no había amanecido. Aunque la ciudad de los rascacielos ya llevaba un buen rato despierta.

Así arranca la historia. Con un acento jerezano que suena a copla y a cante jondo. El de José Mercé, gaditano por los cuatro costados. Hijo Predilecto de Cádiz. Y ahora, de Andalucía.

José Mercé interpretando el Himno de Andalucía en el Teatro de La Maestranza de Sevilla

Al otro lado de la línea, una voz de mujer le dijo: “Le habla la secretaria del Presidente”. Y después de esas palabras, escuchó una voz más reconocible al otro lado del teléfono. “José, soy el presidente. Te llamo porque hemos decidido concederte el Título de Hijo Póstumo de Andalucía”. Era Juanma Moreno. "Mi presidente", como Mercé lo llama.

En su cabeza se agolparon las ideas, los recuerdos de aquella niñez en su tierra jugando con otros chiquillos en el barrio de Santiago, en su Jerez natal. Sus primeros cantes. La primera noche que levantó al público en el Teatro Real de Madrid. Y tantas otras que vendrían después.

El mayor reconocimiento

José Mercé acaba de ser nombrado Hijo Predilecto de Andalucía, una distinción que comparte con andaluces como Lola Flores (que lo recibió en 2022 a título póstumo), Alejandro Sanz, Vanessa Martín o Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española.

Cuando un equipo de COPE Andalucíacharla con él, está feliz. No puede parar de sonreír. Desde la llamada del presidente, tiene la sonrisa en el alma. Le preguntamos, ¿Cómo fue aquella llamada? Y entre risas reconoce: “estaba dormido y sonó el móvil. Eran las 5 de la mañana. No conocía el número. Aun así, lo cogí.”

José Mercé, nuevo Hijo Predilecto de Andalucía

Cuando le pasaron con Juanma Moreno, y le dio la noticia, no se lo podía creer. “Tenía muchas ganas de que me lo dieran”. Entonces, el presidente le preguntó dónde estaba: “Creo que me notó la voz un poco ronca, como adormilada, y por eso me preguntó. Le dije que estaba en Nueva York, en el homenaje organizado a Paco de Lucía. Entonces, me preguntó que hora era. Le dije que eran las 5 de la mañana, pero rápidamente le dije que para una noticia así, cualquier hora era buena."

Mercé regresó de Nueva York con la noticia. Desde que la noticia trascendió, el teléfono no dejó de sonar. Amigos, familiares, y medios de comunicación. Todos queríamos hablar con él unos minutos.

Unos días después, José Mercé subía a las tablas del teatro Maestranza de Sevilla. Era el 28 de febrero. Pasada la una de la tarde. Mercé se convertía oficialmente en Hijo Predilecto de Andalucía.

Las primeras palabras de Mercé fueron para su hijo Curro, fallecido a causa de un mal congénito en el corazón. Tenía sólo 14 años. “Siempre que me dan un premio, me acuerdo de mi hijo. Él no se ha ido. Está siempre conmigo. En este momento, sé que está acompañándome”. A él le dedica su trabajo “Jamás desaparece lo que nunca parte”.

Fue uno de los grandes momentos del Día más importante para Andalucía. El jerezano lo hizo grande. (Y hubo muchos a lo largo de la jornada).

