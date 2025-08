Día 19. Punta Umbría: la costa Dorada frente al paraje natural de Los Enebrales

Aterrizo en Huelva por segunda vez en mi vida. Antes, lo había hecho ya en Islantilla, en un viaje familiar del que recuerdo largos días de playa y una gresca con un pez que se volvió tiburón en aquella tarde de verano y fue mordisqueando a los bañistas. Servidora incluida.

La Costa Dorada ha sido siempre la gran desconocida para mí, por lejanía y por costumbre. El domingo por la tarde, al instalarme en el Barceló Punta Umbría Mar, supe que acababa de añadir un nuevo lugar a mi lista de destinos. Desde la ventana de la habitación me sorprendió la estampa del mar a lo lejos, fundido con el paraje natural de Los Enebrales mientras el sol se escondía en tono anaranjado.

Al día siguiente, tuve la suerte de comenzar mi periplo por Huelva en el Chiringuito Camarón, a cinco minutos andando del hotel. Mari Carmen, la dueña, nos atendió con amabilidad, ya conocía a mis compañeros de COPE Huelva. Y nos ofreció el espacio que necesitáramos para instalar nuestro set de radio.

Quien nos atendió en antena fue, sin embargo, Jordi, encargado del restaurante: "Este verano está siendo espectacular. Lo´único que nos sabe mal es no poder atender tantísima demanda, la gente llama y vamos atrasando la reserva porque no damos abasto. Pero es una buena señal", nos dice. Y no me extraña unas horas después, cuando pruebo las mejores gambas que posiblemente existan en el mercado.

la costa dorada y la naturaleza protegida

La provincia de Huelva es territorio natural por excelencia. A los pies del océano Atlántico, también cuenta con el paraíso natural del Parque de Doñana y numerosas marismas. La humedad de su terreno y la imposibilidad de entrar en determinados lugares protegidos, hace que también sea un territorio con tendencia a sufrir los efectos de los mosquitos, cuyo hábitat natural es el húmedo.

"El servicio de mosquitos lleva 40 años trabajando. Si no fuera así, Huelva sería una provincia imposible de visitar. Erradicar el mosquito es imposible e inviable, porque está dentro de la cadena trófica y es necesario para otros animales", explica el diputado de Medio Ambiente, Arturo Alpresa. Huelva es la primera línea de control de mosquitos hacia la provincia y hacia Sevilla y el resto de Andalucía.

Durante el invierno, se drenan zonas inundables en las marismas. Y se controlan las trampas. "Este año, por suerte, no ha habido hasta la fecha ni un solo caso del Virus del Nilo", explica Alpresa. Ahora, la tecnología está permitiendo hacer un seguimiento más exhaustivo. "Estamos entrando con los drones a las marismas. Y eso nos ha permitido ampliar el perímetro de tratamiento", afirma. Ahora, la diputación está en negociaciones con el Parque de Doñana para poder hacer inspecciones también allí.