El despliegue de tráfico para la vuelta a casa tras las vacaciones incluye furgonetas espía y drones

Desde hoy y hasta el domingo se va a desarrollar la última gran operación especial de tráfico de la DGT.





Se espera que esta vuelta a casa 2021 registre niveles similares a antes de la pandemia de la Covid 19.





Eso sí, esta operación retorno puede ser algo más llevadera si los que están apurando sus vacaciones organizan el regreso de manera escalonada entre el domingo y el martes.





Los principales retos en esta operación de fin de la temporada veraniega se centran según la DGT en las distracciones y el consumo de alcohol.





Son las dos principales causas de accidentes graves y mortales que desplazan a otras causas de siniestralidad vial como la excesiva velocidad.





Los expertos recomiendan no pecar de exceso de confianza , no pensar que somos conductores experimentados y que no pasa nada por quitar las manos del volante para buscar algo en la guantera.

?? Viajes con quien viajes, prepárate en tus desplazamientos durante #ElVeranoMásEsperado:



Consejos generales ?? https://t.co/8vD0gVVym2

Para el conductor ?? https://t.co/zGOPMMU47I

Prepara tu vehículo ?? https://t.co/o3J372qc15

— Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) August 13, 2021





Nunca se debe apartar la vista de la carretera y del tráfico, debemos evitar manipular el móvil o la radio y hay que tener en cuenta que incluso una conversación con un teléfono en manos libres nos puede distraer.





Si todo esto no es suficiente para que seamos conscientes de los peligros de no prestar atención a una correcta conducción , podemos añadir un elemento más.





La DGT va a mantener un intenso control de las principales carreteras con 13.000 agentes de la Guardia Civil desplegados por las carreteras.

A ellos hay que sumar radares fijos y móviles, drones, helicópteros o furgonetas camufladas.









¿Quieres saber dónde van a operar los 39 drones que forman parte del #DispositivoDGT para la 4ª #OperacionSalida2021 del #verano?



— Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) August 27, 2021