Esto es lo que debes hacer con la fianza de tus inquilinos cuando alquilas tu vivienda

Cuando somos propietarios de una vivienda y decidimos alquilarla por un largo periodo de tiempo, surgen muchas preguntas. Una de ellas es qué debemos hacer con la fianza; si podemos quedárnosla hasta que el inquilino abandone la vivienda o si por el contrario tenemos que depositarla en el organismo competente.

Aquí surge una pregunta clave que crea todavía ciertas dudas. ¿Es obligatorio hacer este depósito o es opcional? Te respondemos a continuación a esta y todas las preguntas que debes conocer como arrendador.

¿Qué debo hacer con la fianza del alquiler de mi casa?

Cuando alquilamos una vivienda, solicitamos al inquilino una cantidad como fianza que sirve de garantía para los dueños de la casa. Una vez recibida la fianza, la pregunta clave es: “¿Debo depositar la fianza que me han pagado los inquilinos por mi vivienda o no es necesario?”

La respuesta es sí. Por ley. No importa la comunidad donde tengamos nuestra vivienda. Tenemos que depositar la fianza en el organismo oficial competente. En Andalucíadebemos depositarla en la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), que tiene sedes en todas las capitales de provincia. Aunque es un procedimiento que también se puede hacer de forma telemática.

¿Qué pasa si no depositamos la fianza de un alquiler?

Según la ley, “la responsabilidad por no depositar la fianza puede derivar en responsabilidad administrativa. Las multas por no depositar la fianza en el organismo que obliga la Junta de Andalucía, van desde el 5% hasta el 25% de la cuantía de la fianza no depositada en plazo, con un máximo de 6.000 euros en el primero de los casos. En el segundo de los casos se impondrá multa de hasta 6.000 euros".

El Catálogo de Activos Inmuebles de AVRA registra 10.250 visitas en sólo cuatro meses https://t.co/wLQ9Az931Y@FomentoAND#Catalogopic.twitter.com/szLk5PyYXt — Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (@avrandalucia) August 21, 2020

¿Quién debe hacer el depósito?

La obligación del depósito de fianza corresponde al arrendador de la propiedad que se alquila. El arrendatario la entrega al propietario y este a su vez es el único responsable de depositarla. Por tanto, si el arredador no cumple con este paso, la multa nunca podrá recaer sobre el inquilino.

¿Cuál es el plazo para hacer el depósito?

El ingreso del depósito se realizará dentro del plazo de un mes desde la fecha de celebración del contrato. El retraso en el depósito dará lugar a la aplicación de recargos. Podemos pedir la cita online ya que contactar a través del teléfono puede convertirse en una misión casi imposible. El plazo cuenta desde el día que pides la cita. Por tanto, si el contrato tiene fecha del 15 de septiembre de 2020, pedimos la cita el 16 de septiembre y nos la dan para el 19 de octubre, no podrán sancionarnos, ya que hemos solicitado la cita dentro del mes que tenemos de plazo. Si nos sancionan, deberemos reclamar al organismo público.

¿Qué necesitamos para realizar el depósito ?

Para realizar el ingreso, hay que cumplimentar el modelo 806 de depósito de fianza de régimen general, que también se puede formalizar en cualquiera de las oficinas del servicio de fianzas de AVRA , de forma gratuita. Una vez cumplimentado dicho documento, habrá que depositar la fianza y presentar el contrato de alquiler y documentación de arrrendador y arrendatario.

¿Cuál es el importe a depositar?

Una mensualidad de renta. Al importe a depositar por la fianza no habrá que añadir ningún impuesto (IVA) ni retención (IRPF); es decir, el importe se corresponderá con renta mensual estipulada en el contrato. Por tanto, si nuestra fianza es de dos mensualidades y asciende a 800 euros, tendremos que depositar 400 euros, solo un mes de fianza, en el AVRA.

¿Quién puede solicitar la devolución?

La devolución del depósito de fianza puede solicitarla el arrendador o su representante legal. En ningún caso podrá solicitarla el arrendatario, ya que él no es quien ha depositado la fianza.

¿Cuándo se devuelve la fianza?

Para proceder a la devolución, la Administración tiene un plazo de un mes a contar desde la fecha de presentación de la solicitud. En caso de requerimiento de documentación se paralizaría el plazo señalado.

También te puede interesar:

¿Te mudas? Ideas para hacértelo más fácil

Diez habitaciones, catorce baños y dos piscinas: así es la casa más cara de España

A la venta la casa de Nerja en la que veraneó Lorca