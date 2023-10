Cuarenta grados en pleno otoño: "¿Cuál es el verdadero motivo de estas altas temperaturas?"

Meter el bañador en la maleta, coger el coche y pasar el fin de semana en la playa. Es el plan que tienen miles de andaluces para estos días. Desde luego, el tiempo está para un buen chapuzón. Sí, aunque sea otoño. Y es que en algunas provincias del interior como Sevilla, Jaén o Córdoba, podríamos superar los 38 grados.

No recordamos un otoño tan cálido. Pero, ¿Estamos en lo cierto o es que de un año para otro se nos olvida? Pues según la Agencia Estatal de Meteorología, no es que seamos olvidadizos, es que "no vivimos un mes de septiembre tan cálido desde 1950". De eso hace ya más de medio siglo.

¿A qué se debe este calor?

En COPE Andalucía hemos hablado con el meteorólogo Juan Antonio Carazo, de ANDALMET. Le hemos preguntado por qué se produce este calor en otoño. Nos cuenta que “se trata de un anticiclón que viene del norte de África y que cambiará los termómetros del principio del otoño”.

Este anticilón es el mismo que nos deja en verano las temidas olas de calor: “Con la diferencia de que en otoño la intensidad es menor y no dejará temperaturas tan altas”.

¿Hará el mismo calor en todas las provincias andaluzas?

La respuesta es no. Las más afectadas serán las provincias del interior, como la zona del Valle de Guadalquivir que afecta a las provincias de Córdoba y Sevilla; y Jaén. Sin embargo, las elevadas temperaturas no afectarán a la costa oriental, donde el viento de levante dejará un tiempo más fresco.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El veranillo de San Miguel se hace notar

El "Veranillo de San Miguel" durará más de una semana. Pero, ¿Qué es exactamente? "El veranillo de San Miguel" es un fenómeno meteorológico de otoño que se caracteriza por un clima seco y cálido. Se le llama así porque coincide con la festividad de San Miguel que se celebra el 29 de septiembre.

En algunas zonas de Andalucía también se le conoce como el "Veranillo del membrillo", porque se produce en el tiempo de la colecta de este fruto. Con un nombre u otro, el caso es que tendremos que volver a sacar las toallas de la playa, los bañadores y las sandalias. No hace tiempo de abrigo. Todavía.

También te podría interesar:

Así afecta el calor extremo a nuestro estado de ánimo: "Incluso cuando conducimos"