¿Cuántos paneles solares necesito para el autoconsumo?

Conocer cuantas placas solares necesitamos a la hora de dar el paso a la energía solar fotovoltaica es muy importante si queremos conseguir el autoconsumo. Vamos a explicar diferentes características a seguir, mediante las cuales podemos obtener un gran ahorro con una tecnología sostenible con el medio ambiente.

En promedio, se recomienda instalar entre 4 y 8 paneles solares para una casa de tamaño estándar.

Esto proporcionaría la energía suficiente para satisfacer los requerimientos energéticos de la vivienda, sin embargo, esta cifra puede variar dependiendo del tamaño de la vivienda, nivel del consumo energético de la misma y la cantidad de luz que recibe durante el día dependiendo mucho de la localización geográfica y la orientación de los paneles solares.

Número de paneles solares según tu consumo

Actualmente existen unos parámetros generales para orientarnos acerca de cuántos paneles solares necesitamos según el consumo de cada vivienda.

Y es que, teniendo un consumo actual inferior de 2000 kWh se recomiendan instalar entre 2 y 4 placas solares en tu tejado, así mismo, si subimos el consumo a un perfil medio, llegando entre los 2000 – 6000 kWh se recomiendan entre 4 y 9 paneles solares.

Por último si tu perfil de consumo es alto con un consumo que oscila entre 6000 – 10000 kWh se sugieren entre 9 y 20 paneles solares. Si tienes conocer cual sería la instalación ideal para tu vivienda puedes consultar nuestra calculadora solar.

Situación geográfica de la vivienda

En España, el uso de placas solares está muy extendido debido a la gran cantidad de luz solar que recibe el país. Esto hace que sea una excelente opción para producir energía renovable para el uso doméstico o comercial.

Las placas solares se pueden instalar en cualquier parte de España, sin embargo, algunas zonas son más adecuadas que otras para la instalación de placas solares. Las zonas con mayor radiación solar son el sur de España, la costa del mediterráneo, el oeste de Andalucía, el noroeste de la Península Ibérica y el sureste de la isla de mallorca.

Estas áreas reciben cantidades de radiación solar necesarias para obtener suficiente cantidad de energía para producir electricidad. Por otra parte, hay zonas donde la cantidad de luz solar es menor, como el norte de España, el centro y el este de la Península Ibérica.

El resto de zonas sigue siendo muy adecuadas y rentables para instalar placas solares, aunque quizás necesitan contar con algún panel solar extra para alcanzar lo mismos resultados.

Según la orientación del tejado

Los paneles solares deben orientarse hacia el sur para aprovechar al máximo la luz solar. Esto significa que los paneles deben colocarse de manera perpendicular a la superficie del tejado y orientarse hacia el sur.

El grado de inclinación de los paneles solares es un factor importante para poder aprovechar al máximo la luz solar. Dependiendo de la ubicación, el ángulo de inclinación debería ser entre 25 y 45 grados.

Si los paneles solares no tienen una orientación al sur, no significa que estos no vayan a producir energía, simplemente su rendimiento se verá disminuido.

Esto significa que, aunque la orientación del tejado no sea la ideal, una instalación de paneles solares es rentable. En Social Energy trabajamos con un equipo de ingenieros que realizan estructuras ideales y acoplables en cualquier tejado para buscar la inclinación perfecta.

Según el tipo de panel

No todos los paneles fotovoltaicos están fabricados de los mismos materiales, es por ello que en Social Energynos preocupamos por ofrecer únicamente productos de alta calidad, que nos permitan ofrecer una garantía digna de un producto de primer nivel.

Existen 3 tipos de materiales predominantes, que son los monocristalinos, policristalinos y amorfos y puedes saber más de ellos en nuestro artículo placas solares y sus tipos.

Actualmente se están otorgando subvenciones en numerosas comunidades autónomas de España, por lo que es sin duda el mejor momento para instalar placas solares. Estos sistemas en tu tejado te permiten ahorrar hasta el 90% en tu factura de la luz, por lo que no estarás haciendo algo positivo para el planeta, generando energía limpia, sino que también estarás haciendo algo positivo por tu bolsillo.

Este mes de marzo disfruta de un estudio gratuito para conocer cuál sería la instalación ideal para tu tejado, sin ningún coste ni compromisopinchando aquí

