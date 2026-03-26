CSIF alza la voz por los servicios públicos y exige a la Junta un cambio de rumbo

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha lanzado una campaña a nivel nacional bajo el lema ‘CSIF defiende lo público’ para reivindicar el papel esencial de los trabajadores de la Administración. Germán Girela, presidente de CSIF Andalucía, ha subrayado la importancia de proteger el estado del bienestar, recordando sucesos recientes como el accidente ferroviario de Adamuz o las borrascas que han afectado a la comunidad. “El gasto en los servicios públicos no es ni más ni menos que garantía de cohesión social, de desarrollo de nuestro territorio y de igualdad”, ha afirmado Girela. El sindicato reclama una mayor inversión, más recursos, servicios de mayor calidad y mejores condiciones laborales para los empleados públicos, quienes, según el presidente, “siempre dan la cara cuando la ciudadanía les necesita”.

Acuerdos clave para el empleo público

En el ámbito de la negociación, CSIF ha jugado un papel protagonista en la firma de un acuerdo marco a nivel nacional que desbloquea la congelación salarial que afectaba a los empleados públicos. Este pacto, que se extenderá hasta 2028, contempla una subida retributiva de hasta el 11,4% y otras mejoras significativas en las condiciones laborales. Germán Girela ha destacado que, solo trece meses después de la firma, los trabajadores ya habrán visto un incremento del 9% en su nómina. Además, el acuerdo aborda cuestiones como la eliminación de la tasa de reposición, la promoción interna, la igualdad y la conciliación. “Un acuerdo que, sin duda, si CSIF no hubiese promovido durante tanto tiempo en la calle y protestando, no habría salido adelante”, ha sentenciado Girela.

A nivel autonómico, el sindicato también firmó en diciembre un acuerdo con la Junta de Andalucía para desarrollar la nueva Ley de Función Pública. Este pacto, que afecta a 80.000 empleados públicos de la administración general, justicia y sector instrumental, implementa la evaluación del desempeño y la carrera horizontal. Girela ha explicado que el objetivo era establecer “parámetros perfectamente objetivables” para evitar arbitrariedades por parte de las jefaturas. Desde CSIF consideran que estos avances permitirán modernizar la administración e impactar positivamente en el servicio que se presta a la ciudadanía andaluza.

Una ley "antidemocrática"

Sin embargo, no todo han sido avances. Girela ha calificado como un “fraude a la ciudadanía” la nueva Ley de Participación Institucional aprobada en diciembre, que deja fuera a CSIF del diálogo social principal. El presidente ha criticado duramente el incumplimiento del compromiso adquirido por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien había prometido una ley “más abierta, más plural y más conectada con la realidad representativa”. Para el líder sindical, la actual Ley Orgánica de Libertad Sindical, que data de 1985 y no ha sido modificada, posee un “déficit democrático importantísimo” que blinda a las organizaciones de clase tradicionales, Comisiones Obreras y UGT.

Hace falta políticos con valentía que acaben con algunas anomalías democrática" Germán Girela Presidente de CSIF Andalucía

Girela ha lamentado que esta normativa permite a ciertos sindicatos estar presentes en las mesas de negociación “aunque no tengan ni un solo voto”, una situación que ha descrito con una metáfora elocuente: “Esto es como si jugásemos una liga de fútbol y ellos jugasen con un equipo de 11 jugadores y los demás jugásemos con un equipo de 5 jugadores”. En este contexto, ha insistido en que “hace falta políticos con valentía que acaben con esta anomalía democrática”, ya que actualmente “más del 80% de los trabajadores no tienen voz ni voto” en la concertación social. Este desprestigio, según él, contribuye a la baja tasa de afiliación sindical en España, que no llega al 15%.

Retos en sanidad, educación y justicia

En el sector educativo, CSIF ha puesto el foco en la bajada de la natalidad. El sindicato exige a la Consejería de Educación que aproveche este descenso demográfico para bajar la ratio en las aulas de la escuela pública y ofrecer así un servicio de mayor calidad, en lugar de suprimir unidades. Según datos del propio sindicato, desde el curso 2019-2020 se han perdido más de 2.500 unidades educativas en Andalucía, una cifra que afecta mayoritariamente a los centros públicos frente a los concertados. Por ello, Girela ha hecho un llamamiento a las familias para que matriculen a sus hijos en la escuela pública, “la que garantiza la cohesión social y la igualdad”.

Cuando la ciudadanía les necesita, siempre estamos ahí como sindicato" Germán Girela

Respecto al sector de la justicia, la implantación de los nuevos tribunales de instancia ha supuesto, en palabras de Girela, “el cambio más brutal” que ha sufrido el sistema. El proceso se ha realizado de forma “atropellada”, con un sistema informático que presenta “muchísimos fallos” y una comarcalización de jurisdicciones, como la de violencia sobre la mujer, que complica la labor de los profesionales y obliga a las víctimas a realizar grandes desplazamientos. CSIF denunció que esta remodelación se ha acometido sin los recursos materiales y humanos necesarios, lo que ha provocado un incremento de la carga de trabajo de hasta el 35% para los empleados.

La sanidad andaluza también enfrenta desafíos críticos. Coincidiendo con la huelga de médicos, Girela ha recordado que el nuevo estatuto marco, apoyado por CSIF, ya recoge el 90% de las reivindicaciones de los facultativos, aunque sea con plazos de implantación. Entre ellas se encuentra la reducción de las guardias de 24 horas a un máximo de 17 en un plazo de cinco años. A esto se suma el preocupante aumento de las agresiones a sanitarios, con casi 2.000 casos en el último año, ante lo que CSIF pide activar el observatorio de agresiones y reforzar la seguridad en los centros. Girela ha insistido en la vocación de los profesionales públicos: “Cuando la ciudadanía les necesita, siempre estamos ahí”.

De cara a las próximas elecciones andaluzas, la principal petición de CSIF a todos los partidos políticos es clara: reforzar los servicios públicos. Germán Girela ha concluido exigiendo al futuro gobierno que invierta en lo que “nos une y nos cohesiona”. Asimismo, ha instado a explorar nuevas vías en el mercado laboral para combatir la alta inestabilidad ligada a la estacionalidad, con el fin de generar un trabajo digno y de calidad para toda la ciudadanía en Andalucía.