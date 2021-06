Cosas que no sabías de la enfermedad celíaca y que no deben impedirte tener invitados celíacos en casa

Cada vez son más las personas que son diagnosticadas con intolerancias por ejemplo a la lactosa o a la fructosa, tras un largo rosario de pruebas que se producen por las molestias digestivas y reiteradas de los pacientes.





Y también cada vez más pacientes son identificados como celiacos, una enfermedad que padecen las personas que no pueden consumir productos con gluten, una proteína presente en algunos cereales.





Aunque en principio puede parecer un problema insalvable si tienes un invitado a casa a cenar o a la fiesta de cumpleaños de tu hijo que padece celiaquía lo cierto es que no debe suponer un quebradero de cabeza porque con algunas claves básicas puedes hacer convivir los menús de las personas intolerantes y los del resto de invitados.





En España, cada 27 de mayo se celebra el Día Nacional del Celiaco y por eso en las semanas previas y posteriores a esa fecha se redoblan las acciones para dar a conocer la enfermedad al público en general.





¿Y qué es lo primero que debemos saber sobre la celiaquía? Pues lo fundamental es saber qué es y qué no es. Los celíacos no son alérgicos al gluten ni son intolerantes. Y no lo son porque la celiaquía es considerada como una enfermedad autoinmune, crónica y sistemática. Es decir, cuando los celíacos ingieren gluten no sólo les afecta al intestino, sino que también puede afectar a otros sistemas y por tanto puede provocar otras enfermedades como infertilidad, soriasis, o en algunos casos cáncer.





Otra matización sobre la celiaquía es que sólo aparece en individuos con predisposición genética y que a día de hoy no tiene cura. La única medicina para los celíacos es su alimentación, eliminando el gluten de su dieta de por vida.





CÓMO SE DIAGNOSTICA





Las distintas asociaciones de celíacos tratan de difundir cada vez más detalles de la enfermedad porque hay numerosos pacientes que no están diagnosticados como tal.

















De hecho el diagnóstico de la Enfermedad Celiaca pasa por varias fases.





Se debe realizar un examen clínico cuidadoso y una analítica de sangre, que incluya los marcadores serológicos de enfermedad celíaca (anticuerpos antigliadina, antiendomisio y antitransglutaminasa tisular) y con esos datos se establece el diagnóstico de sospecha de la enfermedad.





Tal y como indican desde la FACE, Federación de de asociaciones de celiacos de España, el conocimiento reciente de diferentes formas clínicas de enfermedad celiaca (clásica, atípica, silente, latente, potencial, etc.), ha venido a demostrar que no siempre se puede establecer un diagnóstico clínico o funcional de la enfermedad celíaca. Por ello, para el diagnóstico de certeza de la enfermedad celíaca es imprescindible realizar una biopsia intestinal. Dicha biopsia consiste en la extracción de una muestra de tejido del intestino delgado superior para ver si está o no dañado. Para realizar esta prueba es necesario que no se haya retirado el gluten de la dieta.

















Es decir serán necesarias varias pruebas para confirmar la celiaquía y añadir también una prueba genética que determine la predisposición del paciente.





TRUCOS PARA OFRECER SEGURIDAD Y CONFIGURAR EL MENÚ DE UN INVITADO CELÍACO EN CASA





A partir de aquí y conociendo un poco más sobre la celiaquía cualquier persona diagnosticada puede llevar una vida normal evitando el gluten y cualquier anfitrión que quiera acoger a un celíaco en casa puede hacerlo siguiendo algunas pautas.

-La primera y más evidente es ofrecer al celíaco solo productos sin gluten, que de manera natural no contienen esta proteína, como las frutas, verduras o legumbres.





-Lo segundo es que evitemos una posible contaminación cruzada, es decir, que los productos sin gluten puedan estar cerca o mezclados con otros con gluten.









¡Glotones sin gluten os trae una nueva receta!: una mini quiche Lorraine #singluten ????

Si queréis seguir la receta paso a paso o bajarla en PDF podéis hacerlo aquí: https://t.co/7r60SpY6gS#celiaquía#recetas#miniquichelorrainesingluten#glutenfree#celiacos — Glotones sin gluten (@Glotones_sg) June 1, 2021













-En el caso de cumpleaños infantiles es un buen recurso colocar los productos sin gluten para celíacos en una mesa separada para evitar problemas.





-Se pueden usar platos o cubiertos de colores diferentes para mostrar esa diferencia con la que la persona celíaca pueda identificar los productos que puede consumir y no son peligrosos para su salud.

















-Y por último planificar el menú para el invitado celíaco al cumpleaños que puede incluir cosas como palomitas de maíz, patatas fritas sin gluten, bizcocho con harina de arroz o maíz, brochetas de fruta, chocolate sin gluten, tortitas de maíz o mini bocadillos con pan sin gluten y productos como queso, jamón dulce o atún.