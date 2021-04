CORONAVIRUS | Andalucía suma 1.899 casos y 14 muertes y la tasa sube a 225

Andalucía registra este jueves 15 de abril un total de 1.899 casos de coronavirus, inferior a los 2.590 positivos de hace siete días, según datos consultados en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), que contabiliza 14 fallecidos, también inferiores a los 17 de hace una semana.



La tasa de incidencia acumulada de la comunidad autónoma vuelve a ascender después de la bajada de 2,3 puntos en la víspera tras 13 días de subida encadenada. En concreto, este jueves se sitúa en 225,3 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, 2,3 puntos superior a la tasa del miércoles y 44,7 puntos por encima de la tasa de 180,6 del jueves pasado.



Los 1.899 contagios de esta jornada se registran tras los 2.368 del miércoles --el martes la Junta no informó de los datos por motivos técnicos--, los 3.192 del lunes --el domingo no se informa de la incidencia de Covid en la región-- y los 2.383 del sábado que fue el tercer día consecutivo por encima de 2.000 casos en la región.



Sevilla repite como provincia que suma más casos aunque en esta jornada baja del medio millar, ya que ha registrado 467 positivos. Granada ha contabilizado 419, seguida de Almería con 224, Málaga con 221, Cádiz con 218, Córdoba con 166, Jaén con 102 y Huelva con 82.



En cuanto a los fallecidos, las 14 muertes de esta jornada son inferiores a los 19 de la víspera y a los 17 del jueves pasado. Por provincias, Sevilla también es la que registra más decesos, con cuatro, seguida de Málaga, Jaén, Granada y Cádiz con dos, y Almería y Córdoba con uno cada una. Huelva no ha sumado muertes.





SE MANTIENEN LOS HOSPITALIZADOS

Andalucía mantiene 1.486 hospitalizados por coronavirus, los mismos que este miércoles y 146 más que hace una semana, mientras que los ingresados en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) suben tras dos días consecutivos de bajada y se sitúan en 293, tres más que la víspera y cinco más que hace siete días.



Granada sigue siendo la provincia con más hospitalizados con 358 y 78 de ellos en UCI, seguida de Sevilla con 339 y 66 en UCI; Almería, con 151 y 48 en UCI; Málaga con 150 y 29 de ellos en UCI; Córdoba, con 145 y 26 en UCI; Cádiz con 139 y 24 en UCI; Jaén, con 114 y 16 en UCI, y Huelva, con 90 y seis en UCI.



De acuerdo con los datos de la Consejería de Salud, Andalucía ha registrado desde el inicio de la pandemia 525.040 casos confirmados --1.899 más en 24 horas-- y ha alcanzado las 9.489 muertes tras sumar 14. Por su parte, la cifra acumulada de hospitalizados sube hasta los 42.412, 107 más. La cifra de pacientes que han pasado por UCI alcanza los 4.491, tras sumar seis, y el número de curados es de 435.850 después de añadir 2.653.



En cuanto a los datos provincializados acumulados, de los 9.489 fallecidos desde el inicio de la pandemia --14 más--, Sevilla con 1.870 --cuatro más-- se mantiene como la provincia con más muertes, seguida por Granada con 1.635 --dos más--; Málaga con 1.591 --dos más--; Cádiz con 1.410 --dos más--; Córdoba con 921 --uno más--; Jaén con 930 --dos más--; Almería con 775 --uno más-- y Huelva con 357.



Por su parte, los casos confirmados por PCR o test rápidos de antígenos alcanzan los 525.040 desde el inicio de la pandemia --1.899 más--, liderados por Sevilla con 111.621 casos --467 más--, seguida de Málaga con 91.411 --221 más--, Granada con 76.981 --419--, Cádiz con 75.911 --218 más--, Almería con 50.838 --224 más--, Córdoba con 47.818 --166 más--, Jaén con 43.742 --102 más-- y Huelva con 26.718 --82 más--.





CÓRDOBA Y GRANADA SUPERAN LA VEINTENA DE HOSPITALIZADOS EN 24 HORAS

Los casos acumulados de coronavirus que han requerido hospitalización son 42.412 --107 más que este miércoles--, con Sevilla a la cabeza con 9.101 --16 más--, seguida por Málaga con 7.524 --seis más--; Granada con 6.903 --23 más--; Cádiz con 5.281 --cuatro más--; Jaén con 4.099 --ocho más--; Córdoba con 4.107 --27 más--; Almería con 3.509 --cinco más-- y Huelva con 1.870 --ocho más--.



De ellos, 4.491 han pasado por la UCI en Andalucía --seis más--, con la provincia de Sevilla a la cabeza con 877 --uno más--, seguida de Granada con 812 --dos más--; Málaga con 691 --uno más--; Cádiz con 581; Almería con 550 --uno más--; Córdoba con 487; Jaén con 368 --uno más-- y Huelva con 125.



Finalmente, la cifra de curados alcanza los 435.850 en toda la región, 2.653 más en 24 horas, con Sevilla a la cabeza con 89.409 --486 más--, seguida de Málaga con 78.543 --548 más--; Granada con 62.105 --242 más--; Cádiz con 62.834 --541 más--; Jaén con 37.408 --154 más--; Almería con 43.820 --334 más--; Córdoba con 39.392 --214 más-- y Huelva con 22.339 --134 más--.