COPE vuelve a ser la radio líder en Andalucía, de lunes a domingo, con 718.000 oyentes
La tercera ola del Estudio General de Medios cifra en 718.000 oyentes diarios, superando a la Cadena SER, que nos sigue muy de cerca, con 703.000 oyentes
Sevilla - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
Volvemos a ser la radio líder en Andalucía, de lunes a domingo, según la tercera ola del Estudio General de Medios, con 718.000 oyentes. Nos sigue muy de cerca la Cadena SER, con 703.000 oyentes y Onda Cero con 391.000.
El programa La Noche de Adolfo Arjona, realizado desde Andalucía, que se emite la madrugada de los lunes, amplía su liderazgo nacional con 252.000 oyentes frente a los 185.000 de la Cadena Ser.
