El consuelo para los andaluces a los que no les toque el Gordo de la Lotería: "Spoiler, no es la salud"

La cesta de Navidad más grande de España nació hace 15 años en una venta de la provincia de Sevilla

Mientras media España tiene la vista puesta en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, en Andalucía existe un consuelo de proporciones gigantescas para quienes no resulten agraciados. Se trata de la cesta de la Venta El Paisano, ubicada en Utrera (Sevilla), que se ha ganado la fama de ser la más grande de toda España.

Un sorteo que, por solo 10 euros, ofrece un abanico de premios que pueden solucionar la vida a cualquiera, y que cada año gana más adeptos como alternativa a la lotería tradicional. Juan Luis Cadenas, encargado del establecimiento, ha explicado en detalle la magnitud de esta ya icónica rifa.

Los premios: un piso en la playa, dos coches y una autocaravana

El premio más destacado, el que todos anhelan, es un apartamento en Sanlúcar de Barrameda. Según detalla Cadenas, se entrega totalmente amueblado y se encuentra a tan solo cinco minutos del centro de la localidad gaditana. Este piso en la playa se ha convertido en el 'regalo estrella' y el principal reclamo de una cesta que no deja de crecer.

Pero la vivienda es solo el comienzo. La cesta incluye un impresionante garaje: una autocaravana de siete plazas, descrita como “la más grande del mercado”, dos coches de alta gama (un Mercedes y un Cupra), dos motocicletas (una BMW y una Harley Davidson) y un quad. Para los amantes de los viajes, también se añade un bono de 5.000 euros para organizar una escapada a la carta.

La lista de regalos continúa en el interior del restaurante, donde se exponen desde el primer día. El ganador o ganadora se llevará también electrodomésticos de todo tipo y alimentación para un año entero. “Lo que menos te puedes imaginar que trae la cesta, también lo tenemos”, asegura el responsable de la venta.

Cómo conseguir la cesta millonaria

Participar en este espectacular sorteo es sencillo. Cada papeleta tiene un coste de 10 euros y se puede adquirir directamente en el restaurante, situado en el kilómetro 588 de la carretera N-IV, entre Sevilla y Cádiz. Cadenas recomienda la visita presencial, ya que permite ver la magnitud de los premios expuestos. Para quienes no puedan desplazarse, también está disponible la compra online a través de su página web, www.elpaisano.es.

El número ganador de la cesta coincidirá con el del sorteo de la ONCE del día 5 de enero. Cada año se venden todas las papeletas, desde la 00000 hasta la 99999. El encargado advierte que las participaciones online se están agotando y que “las últimas papeletas siempre quedan aquí en el restaurante”. Afortunadamente, en sus más de 15 años de historia, siempre ha aparecido el agraciado.

El premio ha demostrado no tener fronteras, viajando por toda la geografía española. Ha tocado en Jaén, Córdoba, Huelva, Sevilla y Chipiona. Dos Hermanas ha sido agraciada hasta en tres ocasiones. Los destinos más lejanos han sido Tenerife y Salamanca. Esto se debe a que la venta es un “sitio de paso” para viajeros de toda España, por lo que la suerte está muy repartida.

De una modesta cesta de embutidos al 'boom' del coche

Esta megacesta no surgió de la noche a la mañana. Sus orígenes se remontan a hace más de 15 años, en plena crisis de la construcción. El restaurante comenzó con cestas pequeñas, de un euro, que contenían productos de alimentación de la zona como queso, jamón, salchichón y dulces de Utrera. El objetivo inicial era simplemente dar salida a su propio género.

Muchos andaluces comparan esta cesta de Navidad con el Gordo de la Lotería

Fueron los propios clientes quienes, con sus peticiones, hicieron crecer la cesta. Empezaron a sugerir nuevos premios: "¿Por qué no metéis una bicicleta? ¿Por qué no metéis un microondas?". El equipo de El Paisano escuchó y, poco a poco, los premios aumentaron de valor, así como el precio de la papeleta, que pasó a costar dos euros con la bicicleta y tres con una moto.

"ya que habéis metido la autocaravana..."

El verdadero punto de inflexión llegó cuando decidieron incluir un coche. “El año que metimos un coche fue un auténtico boom”, recuerda Cadenas. La imagen de un vehículo aparcado dentro del bar, al lado de la barra donde los clientes desayunaban, generó una expectación sin precedentes y disparó la popularidad del sorteo.

Cadenas ha contado en COPE Andalucía que el crecimiento fue exponencial, siempre impulsado por la demanda de los clientes. Las peticiones se volvieron más ambiciosas, como relata el encargado: “Ya que habéis metido una autocaravana, ¿por qué no metéis un piso en la playa?”. Y el restaurante cumplió, consolidando un modelo de negocio que se reinventa cada año.

El modelo de negocio es circular: la inversión se recupera con la venta de las papeletas y el beneficio se destina a la cesta del año siguiente. De hecho, Cadenas confirma que ya están trabajando en la próxima edición. “El dinero nunca para, está siempre circulando”, afirma. Ya han localizado un piso en Sanlúcar más grande que el de este año, con el objetivo de volver a sorprender e ilusionar con un premio que, sin duda, cambia la vida.