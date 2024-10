Porqué comprar productos ecológicos y de proximidad: "Mucha diferencia"

Es un súper alimento. Y no tenemos que ir a Brasil ni a la Patagonia para encontrarlo. Hablamos del tomate, una de las muchas frutas y verduras que se cultivan en la huerta andaluza.

Los expertos coinciden: El tomate protege la vista, mejora la circulación sanguínea. Además, contiene hierro, un mineral muy saludable para el buen estado de la sangre. Y es antioxidante. Por tanto, es el mejor antídoto para nuestra piel.

Para tomar súper alimentos, no hay que recorrer miles de kilómetros. También se cultivan en Andalucía Juan Torres Doctor en ingeniera agrícola de la Universidad de Almería

Pero el tomate no es el único súper alimento que se produce en Andalucía. Si hay un alimento que nos define es el aceite de oliva.

El tomate es antioxidante y previene la diabetes

Protege contra la inflamación, el estrés oxidativo y el riesgo cardiovascular. Además, disminuye el colesterol LDL-c, que conocemos como colesterol malo. Por si fuera poco, reduce la aparición de trombosis y previene la aparición de diabetes.

Estos dos alimentos son sólo algunos que los expertos recomiendan integrar en la dieta mediterránea. En COPE Andalucía hemos hablado con Juan Torres, es doctor en ingeniera agrícola de la Universidad de Almería.

Nos cuenta que “Andalucía es el paraíso de la verdura y la fruta fresca. También tenemos un buen pescado y un aceite de oliva excelente”. Tomates, pimientos, calabacín o pepino. Son los alimentos que demandan los amantes de la dieta mediterránea.

La dieta mediterránea se basa en consumir productos frescos, como las verduras, hortalizas y frutas , que aportan vitaminas, minerales, fibra y una gran cantidad de agua. Esta dieta recomienda consumir cinco raciones de fruta y verdura a diario. Gracias a su contenido elevado en antioxidantes y fibra pueden contribuir a prevenir, entre otras, algunas enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer.

UNA BUENA ALIMENTACIÓN EMPIEZA EN EL MERCADO

Modas aparte, los médicos aquí coinciden. “La dieta mediterránea mejora la salud cardiovascular, protege la función cerebral, reduce la inflamación y nos ayuda a mantener la línea.”

Pero, ¿Siempre que consumimos un tomate o un pepino estamos ingiriendo todas las propiedades? Los expertos advierten: “No sólo hay que saber alimentarse, también hay que saber comprar”.

cuando ecológico es igual a calidad

Juan Torres conoce bien los beneficios de la agricultura ecológica. Ya no sólo las cualidades que tienen esos alimentos. Más sabor y más calidad. También son más seguros. No tienen ningún tipo de residuo. Son beneficiosos para la salud y protegen el medio ambiente.

Los expertos recomiendan que consumamos aceite de oliva ecológico

Es cierto que son más caros, pero al agricultor le cuesta más dinero producir un producto ecológico. “En España no se consume tanto, pero en Europa crece a marchas agigantadas”. Y aquí, en Andalucía, cada vez se demandan más.

porqué comer saludable es más caro

Es un hecho. Comer saludable sube la factura del supermercado. La industria alimentaria viene sufriendo una subida exponencial de precios. El plástico o el cartón han subido sus precios, y eso lo nota el agricultor. "Finalmente, se traduce en un problema para ellos, porque suben todos los precios en general y los ecológicos en particular".

Torres asegura que en un futuro , los andaluces podremos acceder a alimentos saludables y ecológicos más asequibles. Pero en la actualidad, el encarecimiento de frutas y verduras está provocando que los andaluces compren más procesados y por tanto, coman peor. Ante esta situación, demandan "políticas públicas que apoyen estas iniciativas".

MEJOR SIN BRILLO

En el mercado, hay manzanas prácticamente perfectas. Manzanas que brillan mucho. Esas son las que más nos llaman la atención. Pero, ¿Por qué brillan tanto? Porque se les ha añadido cera.

Por eso, la fruta y la verdura ecológica no brilla. ¿El motivo? Porque las encontramos igual que las vemos en el árbol. Esas frutas y verduras son naturales, no llevan ceras, pesticidas o fertilizantes. "No sólo son más sanas, también tienen más sabor".

Los productos que llevan mucho tiempo en una cámara acaban perdiendo sus propiedades Juan Torres Doctor en ingeniera agrícola de la Universidad de Almería

Los tomates, de Almería. Los aguacates, de Motril. O el mango, de la Axarquía. Los expertos recomiendan que tomemos alimentos de proximidad. Porque los alimentos de cámara llevan unos tratamientos fitosanitarios que les permiten estar mucho tiempo en cámara, "y eso perjudica a la salud y a la seguridad alimentaria".