Cómo puede afectar el estado de ánimo en una enfermedad como el cáncer: "Probado"

Cuando a Concha se lo dijeron no se lo podía creer. Pero el diagnóstico era claro: “Tenía cáncer de mama”. El día que se sentó con su ginecóloga, ya lo sabía. “Lo había visto en Clic Salud, el servicio de atención personal del Sistema Sanitario Público de Andalucía a través de internet".

Concha suspira. Fue como un jarro de agua fría. Algo que no se podía creer. Quedó en estado de shock. Pero a partir de ese momento, supo que tenía que hacer todo lo que estuviera en su mano.

Derecho al enfado

Para los ginecólogos tampoco es fácil. Pedro Valero, jefe de Oncología de los Hospitales Quirón Infanta Luisa y Sagrado Corazón, reconoce que cuando tiene delante a una paciente como Concha, joven y llena de vida, con sus ilusiones y sus proyectos, siempre le dice toda la verdad. Sea cual sea el diagnóstico. “Las pacientes tienen derecho a saberlo”.



Y también tienen derecho a enfadarse, a frustrase, a cabrearse con el mundo si quieren. Eso fue lo que le pasó a Concha: “venía de un año muy difícil, de una racha muy complicada y pensé que no era justo para mí, que no me lo merecía”.

Una sanitaria analiza una radiografía de mama

El doctor asiente cuando escucha las palabras de Concha. Y ve en ella a cada una de sus pacientes. Está acostumbrado a escuchar esa reacción. "Me da miedo cuando una paciente actúa como si no ocurriera nada cuando recibe la noticia". Esa reacción pasa factura. Siempre.

De hecho, él sabe que es normal que la paciente reaccione así, porque el duelo hay que pasarlo siempre. “Es preferible que lo pasen cuando reciben la noticia, porque he visto a muchas mujeres que no expresan nada y cuando termina el proceso sufren incluso depresiones”.

Cuando llega la noticia

Hay que dar la noticia. Pero hay que darle soluciones y salidas porque las hay. Y reconoce que además de hablar, el médico sobre todo tiene que escuchar a la paciente.

Concha siempre quiso saber toda la verdad de su enfermedad. "Cuando fui a ver a mi oncóloga, llevaba una lista de preguntas para que me explicara todas las dudas que me surgieron en un primer momento". Sin la ayuda del equipo médico, no es lo mismo.

La prevención es clave para luchar contra el cáncer de mama

El proceso es largo. Y está lleno de altibajos emocionales. ¿Hay días en que una se rinde o eso es algo que no te puedes permitir?Concha se toma unos segundos para respondernos. "Hay días que te caes. Me he caído muchas veces a solas. Hay días muy difíciles. Y las noches son insufribles. La cabeza no para".

¿El estado de ánimo influye?

Pero también te das cuenta de que hay gente que te quiere. Y por ellos tienes que salir adelante y sacar fuerzas de donde no las hay. Y es lo que hizo Concha. Ponerse a luchar como una valiente.

La investigación avanza a pasos agigantados. En Andalucía hay centros de referencia, como el Hospital Reina Sofía de Córdoba, que ha incorporado la Inteligencia Artificial en el cribado de cáncer de mama. A pesar de los continuos avances, todavía falta mucho camino por hacer.

Una actitud positiva es una gran herramienta para el paciente: "El ejercicio físico y otros buenos hábitos ayudan mucho a hacer frente a la enfermedad".

Y es que los expertos coinciden en que el estado de ánimo sí influye en el sistema inmunológico. "Si nuestro estado de ánimo está bien, nuestro sistema inmunológico está también más fuerte. Y esa es la mejor manera de influir positivamente ante una enfermedad como esta".

La Ciencia no es la única aliada de pacientes como Concha. “El estado de ánimo influye en la evolución de la enfermedad”. Por eso, Concha no se pone retos a largo plazo. Su reto es superar cada día. Y ganar la batalla. La definitiva.

