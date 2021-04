Colas en Sevilla por un bulo de vacunaciones masivas sin cita previa

La pandemia no escapa de bulos y engaños sino todo lo contrario y el último que ha circulado por Sevilla ha estado relacionado con la vacunación contra el coronavirus de la población mayor de 80 años que aún no haya recibido la cita para recibir este tratamiento.





En las últimas horas ha circulado por redes sociales y por grupos de Whatsapp el falso rumor de una posible vacunación a personas sin cita.





Según el mensaje aquellos mayores de 80 años que aún no han recibido fecha para acudir a un punto de vacunación podían acercarse a las instalaciones deportivas de Bermejales hoy Jueves Santo.





La Junta ha desmentido esa información y ha manifestado que en ese lugar se siguen desarrollando vacunaciones pero sólo programadas, es decir, las personas que pueden acudir cada día son las que tienen su correspondiente cita como ha venido ocurriendo en las últimas semanas.

?? ALERTA BULO

?Es falso que se esté vacunando contra la #COVID?19 sin cita previa en ningún punto de vacunación de #Andalucía.

?? NO hagas caso de los bulos y NO acudas si no has sido citado.



? #StopBulos#AlertaBulos ? pic.twitter.com/hzxryurtWB — Junta de Andalucía (@AndaluciaJunta) April 1, 2021

El Gobierno andaluz explica que “es falso que se esté vacunando contra la covid19 sin cita previa” en ningún punto de Andalucía y pide a quienes reciban el "bulo" que no hagan caso y que no acudan si no han sido citados.

De esta manera se quiere frenar la llegada de personas que han dado credibilidad a esa falsa convocatoria " aunque finalmente la Junta reconoce que algunos de los mayores de 80 años que han hecho cola y no tenían cita, han acabado recibiendo la vacuna una vez que ya se habían tomado la molestia de ir hasta allí.





