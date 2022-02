Bosquet rechaza en el 28F "hacerle el juego a quienes no creen en la libertad e igualdad" y avisa: "Incendiar

La presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet ha reclamado este lunes, durante su discurso institucional con motivo del Día de Andalucía, no "hacerle el juego a quienes no creen en la libertad y la igualdad" tras defender la democracia como sinónimo de "entendimiento y convivencia" y advertir de que "destruir es fácil; incendiar es rápido".





Además de este mensaje de futuro, Bosquet ha hecho balance del que es el último año de la XI legislatura para proclamar su condición de "intensa y productiva", afirmación que ha sustentado en la aprobación de 20 leyes y en la renovación de los órganos de extracción parlamentaria.





Tras calificar como "agresión injustificable" que Rusia invada Ucrania y aludir al Covid y a su superación gracias a las vacunas y al trabajo de los profesionales, la presidenta del Parlamento ha centrado el final del discurso ante el 28F en su retrato personal de las circunstancias venideras que le tocará afrontar a Andalucía, con el acento puesto en alertar de "las recetas simples o promesas populistas" frente a los "retos complejos" que ha trazado.





Bosquet, que le ha asignado a la democracia atributos como "el respeto a la diversidad, la dignidad de los ciudadanos y el imperio de la ley", ha clamado igualmente contra las "fórmulas que solo se alimentan de la indignación y el enfado" por estimar que de éstas sólo cabe esperar que acaben "elevando más la tensión".





"Polarizar y dividir para ganar en esa ruptura no es viable a largo plazo", ha sostenido sobre las diferentes estrategias políticas que se ofertan a los ciudadanos, convencida de que las posiciones extremistas suponen "un peligro para todos y una actitud tan egoísta como irresponsable".





Bosquet, quien ha esgrimido que recomponer el entendimiento tras un período de tensión política "es mucho más difícil y requiere años de trabajo", ha afirmado que "la democracia es, sin duda, el mayor monumento a la libertad y el mejor instrumento para la igualdad".





"No caigamos en la torpeza de olvidarlo", ha pedido. Bosquet ha demandado reaccionar ante la hipótesis de que la democracia, sistema político que ha calificado como "algo tan valioso", "se erosione" por adversidades como "la desafección, la intolerancia o el sectarismo".





Para encarar esas exigencias, la presidenta del Parlamento andaluz ha apostado por "nuestro consenso constitucional" al argumentar que la Constitución de 1978 "es el marco democrático que ha propiciado el periodo de mayor prosperidad de nuestra historia y el estado de las autonomías".





"LA AUTONOMÍA NO ES IMPEDIMENTO PARA LA COHESIÓN DE ESPAÑA"

Dentro de la defensa de la Constitución, Bosquet ha proclamado que "la autonomía no es impedimento para la cohesión de España" y ha descrito el Estado autonómico, regulado en el Título VIII de la Constitución española, como "el abrazo que favorece la unión desde la diversidad para avanzar juntos", aun cuando ha reconocido la existencia de "presiones crecientes sobre nuestro modelo de convivencia" que ha atribuido tanto a "quienes no creen en las autonomías" como por parte de "quienes las usan como arma para intentar dividir, obtener privilegios o levantar fronteras".





Con un llamamiento a la defensa de "la pluralidad de España desde su unidad y sobre la base de la igualdad y la solidaridad", Bosquet ha apuntado que "los andaluces lo tenemos muy claro" en cuanto a su identidad, que ha sintentizado con la expresión "nos sentimos tan españoles como andaluces porque no hay ningún conflicto".





"Nuestra identidad es inclusiva, abierta a todos y no contra nadie. Una identidad que suma, no que divide. Que es orgullo y alegría, y no trinchera. Ese es el legado que nos dejaron quienes nos precedieron", ha considerado.





La presidenta del Parlamento de Andalucía, quien ha recordado que en la actualidad se disfruta de una herencia de los andaluces que "cultivaron un sueño, que dieron forma a un ideal, para que hoy nosotros podamos vivir en una tierra de derechos y oportunidades", ha reclamado "seguir impulsando el avance de Andalucía por sí, para España y la Humanidad" con la pretensión de que "Andalucía sea, para muchas

generaciones más, su hogar, sus raíces, su forma de ser, de vivir y de sentir, y nuestro orgullo".





PROBLEMAS QUE NO SON EL COVID: IGUALDAD REAL Y ANDALUCÍA INFRAFINANCIADA

La presidenta del Parlamento de Andalucía ha planteado los retos que tiene la región por delante más allá de la superación de los efectos del coronavirus, "aunque la pandemia sea un desafío enorme y urgente", entre los que ha situado, en primer término, "la lucha contra la discriminación y el compromiso con la igualdad".





Bosquet, quien ha sostenido que "no debemos dar pasos atrás en

defensa de una igualdad real y efectiva", ha ratificado su existencia "mientras exista discriminación y brecha salarial; mientras haya techos de cristal que impidan a las mujeres desarrollar todo su potencial; mientras sufran acoso y maltrato y, sobre todo, mientras una sola mujer siga siendo asesinada por violencia machista", para instar entonces a que "no podemos descansar".





"LOS ANDALUCES RECIBEN MENOS RECURSOS DE LOS QUE MERECEN"

La presidenta del Parlamento, quien ha evocado la situación de "nuestros agricultores y ganaderos" por diferentes situaciones que afrontan, entre ellas, la reforma de la PAC y ha considerado que "no podemos fallarles" porque "su causa es la nuestra, la causa de Andalucía", así como a los pescadores o a los profesionales del sector de la cultura, ha reclamado "una financiación adecuada" para sostener los servicios públicos porque "Andalucía está infrafinanciada".





Tras apuntar que la financiación de Andalucía "es una realidad reconocida por esta Cámara desde hace años", Bosquet ha recordado que "los andaluces reciben menos recursos de los que merecen por un sistema de financiación autonómica que perjudica los intereses de la comunidad donde más españoles viven", y demandar entonces que "es urgente actualizar dicho sistema, reconocer el peso poblacional de Andalucía

y hacer efectivo el principio de igualdad".





Bosquet ha demandado "garantizar, en suma, un reparto equitativo, sin

favorecer a unas regiones frente a otras por criterios políticos o intereses partidistas, lo que fractura la cohesión social de nuestro país".





BOSQUET: MI MAYOR HONOR Y ORGULLO SER PRESIDENTA DEL PARLAMENTO

Bosquet, quien ha recordado que este 28 de febrero entraña una triple conmemoración porque el Parlamento andaluz cumple cuatro décadas, tres en el histórico edificio del antiguo Hospital de las Cinco Llagas y es el último Día de Andalucía de la XI Legislatura, ha afirmado que "ser presidenta del Parlamento de Andalucía es, sin duda, el mayor honor que he podido ostentar en mi vida" para apuntar que es "un orgullo y una responsabilidad inmensos" y se ha definido como "una servidora de servidores".





Bosquet, tras presentar a Andalucía como "una tarea colectiva", ha tenido un recuerdo especial para la figura de Manuel Clavero Arévalo, Hijo Predilecto de Andalucía que falleció en 2021 por ser "una persona que contribuyó a la construcción de nuestra autonomía desde el principio de igualdad", ha sostenido que el Parlamento de Andalucía "es el principal instrumento de participación política de los andaluces".





La presidenta del Parlamento, quien ha recordado que la Asamblea andaluza empezó en 1982 con 103 diputados hombres y seis mujeres y que hoy la integran 49 hombres y 60 mujeres, ha mencionado a sus antecesores en estas 11 legislaturas: Ángel López, José Antonio Marín Rite, Diego Valderas, Javier Torres Vela, María del Mar Moreno, Fuensanta Coves, Manuel Gracia y Juan Pablo Durán.





El acto se ha desarrollado en el patio de la fachada principal del Parlamento, donde Bosquet ha dado lectura a su discurso tras izar la bandera y la interpretación del himno de Andalucía ha corrido a cargo del cantaor Arcángel.