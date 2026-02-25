Así convierte una empresa familiar de Jaén el aceite de oliva en un referente de innovación y sostenibilidad

La pasión por el aceite de oliva es el motor de Oleícola Jaén, una empresa familiar fundada en Baeza (Jaén) en 1982. Carmen Morillo, portavoz de la compañía, describe esta dedicación como un sentimiento que llevan "en las venas desde que nacimos". Con un modelo de negocio que abarca toda la cadena de valor, desde el campo hasta el oleoturismo, la empresa se ha consolidado como un referente en la producción de aceite de oliva virgen extra. "Somos completamente unos enamorados del sector del aceite de oliva", afirma Morillo.

Un legado familiar forjado en la pasión

El compromiso de la familia Morillo con el negocio es total, una circunstancia que Carmen Morillo considera clave. Explica que, al ser una empresa familiar, tanto los problemas como las satisfacciones se viven en casa, lo que les inculcó el amor por el aceite desde pequeños. A pesar de haber estudiado fuera de Jaén, los tres hermanos regresaron sin dudarlo para "continuar con el legado que había dejado mi padre junto con mi abuelo".

La gente cuando prueba el aceite, el consumidor cuando lo prueba se enamora y se queda de consumidor para siempre" Carmen Morillo

Innovación y sostenibilidad como ADN

La innovación ha sido una constante en la historia de Oleícola Jaén. Ya en sus inicios, en 1982, destacaron por instalar una de las primeras máquinas para lavar aceitunas en Baeza. Esta apuesta por la tecnología culmina en su nueva Almazara 4.0, un proyecto completamente innovador y sostenible. Según Morillo, estas instalaciones están diseñadas para ser eficientes y están "medioambientalmente comprometidas, con una reducción de huella hídrica de carbono", y añade que llevan "en el ADN la innovación constante".

En cuanto a la expansión de la compañía, Oleícola Jaén combina una fuerte estrategia de marca en el mercado nacional con una creciente presencia internacional. Morillo señala que el reconocimiento llega a través de ferias nacionales e internacionales y que la calidad del producto es su mejor embajadora. "La gente cuando prueba el aceite, el consumidor cuando lo prueba se enamora y se queda de consumidor para siempre", destaca sobre la fidelidad de sus clientes en todo el mundo.

Es un proyecto de los más bonitos que tenemos porque la gente viene a conocer cómo se fabrica el origen" Carmen Morillo

Aoveland: la puerta al universo del aceite

El oleoturismo juega un papel estratégico con el proyecto Aoveland, iniciado hace dos años. La almazara se ha diseñado para ser "abierta y visitable", creando una simbiosis con el patrimonio cultural y olivarero de Baeza, ciudad Patrimonio de la Humanidad. "Es un proyecto de los más bonitos que tenemos porque la gente viene a conocer cómo se fabrica el origen, a saberlo catar, a maridarlo y a probarlo", explica Morillo. Esta iniciativa, presentada en FITUR, busca crear nuevos consumidores y hacer más sostenible todo el proceso productivo.