Baile de cifras en el seguimiento del paro de los sanitarios: 4,5 frente al 75% según los sindicatos

"Seguimiento desigual" reconocían esta mañana los sindicatos convocantes, Satse, CSIF, CCOO y UGT del paro de 8 a 11 de la mañana en todos los centros sanitarios públicos de Andalucía. Poco después, calificaban el seguimiento de "éxito rotundo" cifrándolo en un 75% en todo el territorio. El gobierno andaluz, sin embargo, desde la Consejería de Salud y Consumo lo ha cifrado en un 4,56 %. Según los datos ofrecidos por la Junta, de los 60.655 profesionales llamados a la huelga que estaban en el turno de mañana, 2.768 han secundado el paro. Por provincias, Almería tiene un 6,82 % de seguimiento y 374 profesionales en paro; en Cádiz, 7,04 % y 417 profesionales en paro; Córdoba, 3,17 % y 217 profesionales; Granada, 9,33 % y 586 profesionales; Huelva, 2,99 % y 122 profesionales; Jaén, 2,53 % y 129 profesionales; Málaga, 3,85 % y 534 profesionales, y Sevilla, 2,98 % de seguimiento y 389 profesionales en huelga.

Lo cierto es, que en algunos centros de salud, como el de Marqués de Parada en Sevilla, los pacientes ni se han enterado por no notar retrasos en la atención a primera hora, debido fundamentalmente a que sus profesionales no han secundado la huelga parcial. Los sindicatos achacaban al retraso de la Junta de Andalucía a la hora de publicar en el BOJA de este miércoles los servicios mínimos, el hecho de que algunos profesionales no hubieran parado en esas horas.

Sus reivindicaciones giran en torno a los incumplimientos a los que aseguran les somete la Consejería de salud "sistemáticamente" desde que hace un año se firmaron los últimos acuerdos que suponían, por ejemplo, reducir el número de pacientes que atiende cada médico en consulta y que, según los sindicatos convocantes, "no se ha cumplido". Denuncian que hay "un millón de personas en lista de espera, entre 20 días y un mes de demora en atención primaria, y que la fuga de profesionales es cada vez mayor por las condiciones laborales".

Silvia Zafra, portavoz de CSIF en Sevilla, ha denunciado el oscurantismo de la Junta de Andalucía en las contrataciones de verano y la dificultad de sanitarios de acceder a la bolsa de empleo ya que "han puesto una nota muy alta y la mayoría se queda fuera incluso con la oposición aprobada lo que hace que funcionen listados adicionales que no son transparentes”. Denuncian además que el plan de vacaciones les acaba de llegar y no saben la duración de los 30 mil contratos, "si son de tres días o de un mes”.

Negociación y diálogo

Desde la Junta de Andalucía piden que no se abandone la “vía del diálogo”, y poder seguir trabajando para que el sistema gane en accesibilidad. La directora general de personal del SAS, Carmen Bustamante, ha mostrado el respeto de la Consejería a "cualquier tipo de huelga o reivindicación" de los profesionales y ha recordado que los dos últimos años han sido "muy fructíferos". Asegura que ha habido grandes acuerdos para los profesionales que también benefician a la ciudadanía y que “este es el camino siempre para avanzar". Bustamante ha insistido en que "la colaboración y el consenso son esenciales para avanzar hacia un sistema sanitario más eficiente, justo y equitativo".

Se ha comprometido a activar las mesas de trabajo en las que se pueda discutir y consensuar las medidas necesarias para responder a las demandas del sector sanitario. "Estamos dispuestos a escuchar, negociar y adoptar las medidas necesarias para mejorar las condiciones laborales y, a su vez, asegurar la sostenibilidad y excelencia de nuestro sistema sanitario público".

El Sindicato Médico Andaluz, único colectivo que no ha secundado las protestas, comparte aún así la reclamación de actualizar la bolsa de empleo temporal e implementar el nuevo modelo de carrera profesional. En una nota enviada a los medios, piden que "lo primero que tiene que garantizar la Junta es que los ciudadanos tengan garantizada la asistencia médica" y para ello exigen el incremento de facultativos.