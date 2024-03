El aviso de un neumólogo sobre el efecto de los vapeadores en nuestra salud: "Muy similares"

De mango. Manzana. Canela. Con aroma a vainilla o a menta. Los sabores se cuentan por cientos. También los olores. Los vapeadores están muy de moda. Entre los jóvenes. Y los no tan jóvenes. De hecho, entre los menores, se ha generalizado el consumo de vápers sin nicotina.

Es lo que dicen las cifras: Uno de cada cuatro estudiantes que tienen entre 12 y 13 años declara haber consumido una vez en su vida cigarrillos electrónicos .

"No son nocivos"

EnCOPE Andalucíahemos hablado con Marcos García, es Neumólogo del hospital regional de Málaga y director del Plan Integral del tabaquismo en Andalucía.

¿Qué efectos tienen estos inahaladores a largo plazo para la salud? El doctor alerta: “Es un producto muy novedoso, así que aun no se conocen a ciencia cierta. Pero pueden ser muy perjudiciales”.

¿Qué inhalamos?

De hecho, ya hay estudios con animales que demuestran que tienen efectos similares a los de los cigarrillos convencionales. Los vapeadores “están compuesto de partículas, líquidos y gases. Todo ese conjunto de partículas va por el interior del organismo”.

De manzana y plátano



También añaden saborizantes para que resulten más atractivos. No está demostrado que sean nocivos para la salud. Según el doctor García, "el aparato respiratorio está hecho para tomar aire puro y nutrirnos con oxígeno, no para inhalar este tipo de sustancias".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En cuanto a la adicción que generan, cuando el vapeador lleva nicotina, la adicción que puede generar “es similar a la que puede producirnos el tabaco. Despiertan adicción a nivel cerebral. Cambian las conexiones neuronales y les genera la misma adicción que el tabaco”.

Los expertos aseguran que los vapeadores pueden generar la misma adicción que el tabaco

Hay quienes recurren a los vapeadores como alternativa a los cigarrillos. Pero según el doctor García, no suele funcionar. El motivo está en este dato: Más del 80% de los casos se decanta por el consumo dual. “Es muy raro que una persona deje de fumar tabaco con nicotina y se pase a un cigarrillo electrónico sin nicotina y lo mantenga”.

Los expertos alertan: Mucho ojo a los vapeadores que no tienen nicotina, porque también pueden generar adicción. ¿El motivo? Se producen cambios sobre las células del aparato respiratorio, que son muy similares al tabaco.

El consumo de vapeadores se ha incrementado entre los jóvenes

Hay estudios que demuestran que cigarrillos electrónicos que presuntamente no llevan nicotina, sí la llevan. El doctor Marcos García asegura que a medio largo plazo no pueden garantizar su seguridad. Sí se ha visto que aunque no contengan nicotina, contribuyen al componente gestual de la adicción. Y esto puede reforzar la adicción.

Además, asegura que pueden ser puerta de entrada a consumos de otras sustancias. Porque hacen que el cerebro vea normal el consumo del humo dentro del organismo.

También te podría interesar:

Vapeo: Inhalando riesgos

Tabaquismo en España: Cada 8 minutos, una vida perdida en la batalla contra el tabaco