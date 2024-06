Es un alimento que sólo podemos tomar dos o tres meses al año. Su llegada nos anuncia que los días son más largos. Que el verano ya asoma en Andalucía. La pista nos la dan los carteles que hay desde marzo a junio en muchos bares de Sevilla, Huelva, Cádiz o Córdoba: “Hay caracoles”.

Como las almejas y las vieiras

Los caracoles son uno de los productos más esperados entre los más gourmet. De hecho, en estos meses del año, abundan las barras y locales especializados en este producto. Pero, ¿Qué propiedades nutritivas tiene? ¿Es un alimento saludable?

Los caracoles tienen un alto contenido de nutrientes

En COPE Andalucía, hablamos con Elena Hurtado, es nutricionista y coordinadora del grado de nutrición humana y dietética en la Universidad Loyola.

El caracol es un molusco; como las almejas, los berberechos, las coquinas, los mejillones, las navajas, las ostras o las vieiras. Según nos cuenta Elena Hurtado, "cuando comemos caracoles, nuestro organismo recibe una gran cantidad de agua y proteínas".

Pocas calorías

Desde el punto de vista nutricional, son unos moluscos muy poco calóricos y con un alto contenido en minerales y vitaminas; como magnesio, hierro, y vitamina B3 o niacina.

Es un alimento que contiene grasas saludables , como elOmega 3, presente en los pescados. También son una alta fuente de proteínas. Aportan al organismo vitaminas A, B9, B3, B12 y E. Y además, está altamente recomendado para las personas que tienen déficit de magnesio, potasio y sodio.

Contra la anemia

Los caracoles aportan una gran cantidad agua. Los expertos aseguran que 100 gramos de potasio aportan la misma cantidad de potasio que 100 gramos de plátano. Un alimento perfecto para aquellas personas que sean propensas a tener anemia, porque tienen un alto contenido en hierro.

Aunque como nos dice Elena Hurtado, no es igual de saludable ingerir un plátano que una tapa de caracoles. ¿El motivo? Normalmente, no los consumimos hervidos, si no cocinados con un sofrito o salsa, que muchas veces mojamos con pan.

Una dieta equilibrada

¿Cuántas veces debemos tomar caracoles a la semana si queremos tener una dieta equilibrada? Elena Hurtado nos explica que para seguir una dieta qeuilibrada, "podemos tomarlos varias veces a la semana".

La temporada de caracoles empieza en marzo, con las cabrillas, y dura hasta finales de junio. Si la calor no aprieta muy fuerte, la temporada se alarga. Se consume sobre todo en la zona occidental de Andalucía, como Huelva, Sevilla, Córdoba y Cádiz.

Andalucía importa 5.000 toneladas desde Marruecos por valor de casi cuatro millones de euros

Para la piel

El caracol que se consume en Andalucia es sobre todo el caracol blanquillo. Según los expertos, es el más sabroso y se cultiva en Marruecos. Sólo en 2023, Andalucía importó desde Marruecos 5.000 toneladas de caracoles por un valor de casi 4 millones de euros.

Además, es un producto que se utiliza también para la cosmética, ya que según los expertos, la baba de caracol hidrata la piel y proporciona el colágeno que necesita para combatir las arrugas.

