El Sindicato Médico califica de dramática la situacion de la Atencion Primaria en Málaga

Desde el Sindicato Médico de Málagacalifican de dramática la situación por la que atraviesan los facultativos de atención primaria. Aseguran que están al borde del colapso debido a la función de rastreadores que están realizando paralelamente a la atención de las consultas diarias. Una situación que está poniendo al límite a los facultativos.

Es la situación que ha puesto de relieve hoy en COPE Málaga el presidente del Sindicato Médico de la provincia, Antonio Martín, que coincide con el consejero de Salud, Jesús Aguirre, en que la segunda oleada ya está aquí y que ha llegado antes de lo previsto, algo que pone en una difícil situación a los profesionales sanitarios.

“Estamos en el periodo estival, en las peores circunstancias, porque un tercio del personal está de vacaciones y la sobrecarga está recayendo sobre los profesionales que ahora mismo están trabajando”.

FALTA DE RECURSOS

Los profesionales de atención primaria se están viendo desbordados por la falta de recursos, técnicos y humanos, porque están atendiendo todas las consultas, tanto físicas como vía telefónica “y encima con unos medios que no son los adecuados”, ha relatado el presidente del Sindicato Médico de Málaga.

“Los sistemas telefónicos que hay no pueden soportar las llamadas tanto de los usuarios como las llamadas del centro”.“El personal está saturado. La gente se queja de que no se le atiende” pero si no se hace es “porque se está atendiendo a otra persona. La situación es dramática, sobre todo en la primaria”, ha explicado Antonio Martín.

Aún así, el presidente asegura que se han hecho algunas contrataciones que han ayudado, de alguna manera, a amortiguar el impacto del coronavirus, pero la bolsa está agotada y hará falta recurrir a otro tipo de profesionales para llevar a cabo las labores de rastreo.

“Ahora se ha sumado la cantidad de pruebas que se están haciendo”. “También hay que informar al que es negativo para que tome las medidas adecuadas. Todo eso se suma a la patología normal a la que estamos acostumbrados a llevar en verano”, lo que ha ocasionado una sobrecarga en los centros.

