El aguacate es, actualmente, una de las frutas más versátiles que existen y cien por cien aprovechable. Todo el año es buen momento para consumirlo, pero parece que en verano apetece mucho más por su facilidad para maridar con ensaladas, tostas ligeras e incluso batidos y postres.





‘El verano es sinónimo de aguacate. Solo el hecho de que la población aumente en la zona costera en verano, nos obliga a desplazar mucho género a áreas vacacionales de playa, donde el consumo aumenta de manera exponencial’, nos comenta en una entrevista en COPE Málaga Sigfrido Molina, CEO de Sigfrido Fruit, una de las marcas más importantes de aguacates y mangos.





‘A la gente le encanta abrir un aguacate y que conserve su color verde suave y su sabor inconfundible, eso es sinónimo de excelente calidad. Ahí tenemos mucho que decir. Somos una de las marcas de aguacates y mangos más recomendadas a nivel nacional e internacional’, dice orgulloso.





‘Muchas veces me llamaron loco por emprender en el campo, pero yo tenía claro que el producto que salía desde nuestros campos de la Axarquía y en toda la costa malagueña tiene una calidad por encima de cualquier otro producto. Se lo he hecho ver a nuestros clientes y poco a poco se ha extendido la filosofía entre el consumidor de comprar aguacate de calidad. Y ese es el que hacemos nosotros’, ha comentado Sigfrido.





El compromiso de Sigfrido Fruit con la selección de producto de calidad es tal, que su CEO se ha pasado gran parte del año viajando alrededor del mundo. ‘Este año nos hemos empleado a fondo, porque quería mostrarle a nuestros clientes la capacidad que tenemos de producción propia desarrollando una línea de trabajo 12 meses al año. Hacemos un trabajo muy selecto todo el año, con partners muy buenos que tienen una filosofía de trabajo y estándares de excelencia similares a los nuestros’.

Sigfrido Molina en las instalaciones de Sigfrido Fruit









España es su principal mercado, pero también les compra Francia, que consume muchísimo aguacate; Holanda, Alemania que está creciendo mucho en la cultura del aguacate, e Italia, que está empezando a consumirlo en cantidades importantes.





La excelencia cultivada desde un estricto protocolo de trabajo





Su estricto protocolo de trabajo da como resultado un producto excelente. ‘Primero analizamos la materia seca y grasa del producto y hasta que no alcanza el punto máximo no se cosechan los aguacates. Cuido mucho mis fincas para tener un producto de mucha calidad. A la gente le cuesta cambiar de origen, pero nuestros clientes saben que el producto que comercializamos que no es de Málaga cumple con nuestros más altos estándares de calidad. Mi mayor afán es tener el mejor producto y ese es mi objetivo diario’.





