Cae hasta un 95% la facturación de las agencias de viajes de Málaga

La decisión de Reino Unido de someter a cuarentena a todos aquellas personas que lleguen de España supone un duro golpe para la industria turística de Málaga, una provincia que recibió en 2019 casi tres millones de británicos. El sector más afectado de manera directa por esta decisión es el hotelero, pero hay otros como las agencias de viajes que están atravesando una situación extrema.

Desde enero, los aproximadamente 500 negocios de este tipo con los que cuenta la provincia han visto reducidas sus ventas en un 90% y, ahora, tras el anuncio de Reino Unido, el número de reservas para viajar a ese país es inexistente y las agencias se esfuerzan por evitar las cancelaciones, tal y como ha explicado el presidente de la Asociación Empresarial de Agencias de Viajes de Málaga y Andalucía, Sergio García, en los micrófonos de COPE Málaga.

La complejidad de la situación se debe a que "las compañías aéreas dicen que ellos están volando y van a seguir volando. Por lo tanto, ellos no devuelven el dinero", ha comentado García. Esta situación genera un conflicto entre las agencias y los clientes. "Estamos tratando de buscar soluciones como cambiar de fecha o prorrogar los viajes a octubre, noviembre o, incluso, al año que viene. Tratar de que el viaje no se cancele, sobre todo, para que los clientes no pierdan el dinero de los billetes de avión". Hasta el momento, parece que este problema no está sucediendo con los hoteles ya que "más o menos estamos consiguiendo que devuelvan el dinero", ha aclarado.

CIERRE DE AGENCIAS

La incertidumbre a raíz de la pandemia y la inestable situación laboral están provocando que los malagueños estén decidiendo viajar, principalmente, a otros puntos de Andalucía y no contratar viajes al extranjero, precisamente el producto estrella de las agencias de viaje.

Esta realidad está empujando al sector a una situación crítica, tal y como ha comentado Sergio García en COPE Málaga, que afirma que "las caídas en ventas han sido en torno al 90% o 95%". Por ello, muchas agencias han decidido "no abrirde momento. Tienen pensamiento de hacerlo en septiembre u octubre. Lo que nos tememos es que, casi seguro, entre un 10% y un 20%, no vuelvan a abrir sus puertas si esto se alarga mucho tiempo".

