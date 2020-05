Parecía que sería una noche más. Todo transcurría con normalidad en la noche del viernes al sábado en el populoso barrio malagueño de Huelin hasta que sucedió lo inimaginable y que provocó que una persona fuera arrastrada sobre el capó de un coche durante un recorrido de cuatrocientos metros.

Como cuenta el Diario SUR, los hechos comienzan a las 00:30 del sábado en calle Ayala. El conductor de un Mercedes se disponía a salir de una de las casas que flanquean la calle, cuando choca con un Volkswagen Passat que se encontraba aparcado en la zona . El dueño de este coche, que se encuentra en la terraza de un bar de enfrente, se percata de la situación y se acerca para resolver amistosamente la situación. La historia no pasaría de ser una más de los multiples partes de accidentes que se ofrecena a diario en las carreteras españolas de no ser por la reacción del infractor. Y es que ni corto ni perezoso, el dueño del Mercedes se negó a facilitar los datos de su seguro, viendo la situación el dueño del bar que está a escasos metros de donde se produjeron los hechos se acercó a mediar y cortó con su presencia el paso del Mercedes que se aprestaba a abandonar la zona. A pesar de su presencia, el infractor no se lo pensó y aceleró aún sabiendo de la presencia del hombre que le cerraba el paso que tuvo que saltar encima del capó para evitar ser arrollado. Con este encima del capó el infractor emprende la huida cuando otra persona con un ciclomotor se acerca a ayudar y le corta el paso, lo que provoca que el dueño del Mercedes se baje del coche y la emprenda a golpes con él. Posteriormente reanuda la marcha, aún con el dueño del bar encaramado en el capó, para posteriormente salir despedido del coche.

Diez minutos más tarde se presentaron en el lugar de los hechos agentes de la Policía Nacional y Local que se hicieron cargo del caso y que tratan de localizar al agresor, que al parece, iba a acompañado de una mujer y de tres menores en los asientos trasesor del vehículo. El agredido sufre varias heridas y golpes con especial relevancia en una herida en una pierna.

Denuncian la agresión a un sindicalista de UGT en la capital por parte de un grupo de extrema derecha

Por otra parte, el sindicato UGT, así como Adelante Málaga e IU, han denunciado la agresión que sufrió este pasado sábado un sindicalista, perteneciente al Sectorial Ferroviario de FeSMC UGT Málaga, supuestamente, por parte de un grupo de extrema derecha en una terraza de la capital malagueña. Además, el perjudicado presentó una denuncia ante la Policía Nacional.

Desde UGT Andalucía han indicado en un comunicado en su página web que "un grupo de ocho personas --que por su indumentaria y comentarios parecían haber participado en la manifestación contra el Gobierno, celebrada horas antes en la ciudad--", estaban en la mesa contigua a la del sindicalista.

Así, según la denuncia, "empezaron a proferir cánticos y gritos como 'Viva Franco, viva Hitler y viva Vox', entre otros", y antes de marcharse, "y tras un comentario sin acritud ni malas formas del sindicalista de UGT", dos de los jóvenes "le increparon al grito de 'tú eres un rojo de mierda'", han indicado desde el sindicato.

A continuación, los ocho jóvenes presuntamente "se abalanzaron sobre él y comenzaron a propinarle patadas hasta tirarle al suelo, causándole múltiples lesiones que motivaron su traslado al servicio de urgencias del Hospital Virgen de la Victoria.

También te puede interesar:

“Cuando vimos la cabeza del bebé fuera supimos que no podíamos esperar a la ambulancia”