“Vegetación para frenar la velocidad del agua”: por qué se desborda el río Guadalhorce ante lluvias intensas

En la provincia de Málaga se sigue trabajando para recuperar la normalidad tras las inundaciones provocadas por las intensas lluvias que se registraron este martes, 29 de octubre, que llegaron a descargar 175 litros por metro cuadrado en Álora en solo 24 horas. Una tromba que provocó el desbordamiento del río Guadalhorce.

¿Y por qué ocurre?, ¿por qué cuando llueve con fuerza, ese río se desborda? Según el catedrático de Hidrogeología de la Universidad de Málaga, Iñaki Vadillo, eso es normal que ocurra. El problema está en la mano del hombre.

ZONAS DE RIESGO

Explica que los geólogos elaboran mapas que marcan zonas de riesgo por inundación, hasta las que puede llegar el agua del río, pero que las administraciones no siguen estas indicaciones a la hora de diseñar sus planes de ordenación del territorio.

“Ese tipo de zonación de riesgo de inundaciones no se toma en serio para introducirlo en los planes de ordenación del territorio”, asegura el catedrático que añade que en muchas ocasiones “las obras que hace el ser humano en esas llanuras aluviales las hace no de forma muy legal... no diré que de forma ilegal, pero sí alegal y después pasa lo que pasa: que se construye en zonas por las que el río va a pasar”.

VEGETACIÓN

Otra clave de por qué se producen riadas ante lluvias como las de esta semana, es que en los cauces debe haber vegetación. “El río no tiene que estar limpio”, según el experto en Hidrogeología. Vadillo añade que el río “encauzado son paredes y suelo lisos y el agua va a máxima velocidad”.

Por ese motivo, los “cauces naturales deben tener su vegetación de ribera, que impide que el agua vaya a tanta velocidad y llegue desde cabecera, donde se produce la recarga, hasta la parte de abajo, donde normalmente tenemos las actividades del hombre, a la velocidad a la que llega”. “¿Tiene que estar limpio? Sí, pero limpio no es desbrozando completamente", sentencia el experto.

un fallecido en la provincia

Este temporal también ha tenido en la provincia la peor consecuencia posible: una víctima mortal, un británico de 71 años que fue rescatadoen su casa de Alhaurín de la Torre, pero que ha fallecido en el Hospital Clínico. Tenía patologías previas, problemas de movilidad, sufrió hipotermia al estar en contacto con el agua, ingresó grave y finalmente ha fallecido en la UCI tras sufrir varias paradas cardiorrespiratorias. Sí han recibido el alta otros tres rescatados que también fueron hospitalizados.