Un vecino de Callejones del Perchel en Málaga: “Mis niños escuchan todos los días que nos van a echar de casa”

Jaime tiene esposa y tres hijos pequeños. Desde 2010, los cinco viven en un pequeño piso del edificio de Callejones de El Perchel, en pleno centro de Málaga capital. Pagan 300 euros al mes. Hace año y medio, una empresa compró el edificio y Jaime y otros vecinos recibieron una carta. En ella se comunicaba que sus contratos de alquiler finalizaban y debían marcharse. Desde entonces, en casa de Jaime se vive con incertidumbre, no se habla de otra cosa: “Mal por los niños. Se escuha el problema de la vivienda, que nos quieren echar de casa”.

A LA ESPERA

Jaime es uno de los 33 inquilinos que viven en el edificio. Sus ingresos no les permite afrontar el precio de los alquileres y, después de muchas protestas, han conseguido que la empresa promotora retire dos órdenes de desahucio.

Ahora la solución pasa por que la Junta de Andalucía les encuentre una vivienda que puedan pagar como explica otro vecino, Enrique Gutiérrez: “La Junta de Andalucía, a través de la empresa AVRA, está viendo qué número de viviendas hay rehabilitadas o, en algunos casos de nueva construcción, en la parte del Perchel norte. Todavía se desconoce el número determinado de viviendas que hay para los vecinos”, asegura este vecino.

RENTA ANTIGUA

Por ahora siguen sin saber cuándo y donde podrían ser reubicados los 23 vecinos de renta moderna que viven en Callejones del Perchel. Su situación es distinta a la de los siete inquilinos de renta antigua que aún resisten. Ellos están respaldados por la ley y la promotora está obligada a llegar a un acuerdo con ellos.

Uno de estos vecinos es Paco, inquilino desde 1983 que reside en una vivienda de dos dormitorios, salón comedor, baño y cocina. Asegura que todavía no ha llegado a un acuerdo con la empresa: “No he podido negociar porque no he encontrado todavía lo que estoy buscando. Si no hay un acuerdo, aquí me quedaré”.

Desde hace un año y medio, y bajo el lema “El Perchel no se Vende”, más de una treintena de vecinos se resisten a abandonar sus casas.