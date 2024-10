La UMA participa en una experiencia piloto sobre Inteligencia Artificial aplicada a la educación

La Inteligencia Artificial está cada vez más presente en nuestras vidas y en el ámbito de la educación también está tomando cada vez más fuerza. Sobre ello han trabajado en la Universidad de Málaga, donde ha tenido lugar una experiencia innovadora con representantes de seis universidades europeas que se han formado en Inteligencia Artificial aplicada al ámbito de la educación.

Ha sido el primer curso presencial de este tipo para estudiantes y docentes y se enmarca dentro del proyecto Erasmus +. Para hablar y explicar lo vivido en esta innovadora experiencia ha pasado por los micrófonos de COPE Málaga uno de los coordinadores de este proyecto, Francisco López Valverde, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad de Málaga.

“Un aspecto innovador de este proyecto es que esta formación también va orientada a personas que no son del ámbito tecnológico, es decir, no se centra en la programación, sino a cómo aplicar la inteligencia artificial a campos como el derecho, las humanidades, la educación, la medicina y otros campos que son más novedosos de la inteligencia artificial”, comenta.

30 estudiantes y 11 docentes de seis universidades

Un total de 30 estudiantes y 11 docentes de seis universidades europeas han participado en un curso piloto presencial en la UMA. Se trata de la primera vez que en el marco de un proyecto Erasmus + se organiza en una universidad participante un encuentro de inmersión de estas características en la que participan tanto alumnos como docentes, en esta ocasión, coordinado por los profesores de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la UMA Sergio Gálvez y Francisco López Valverde.

‘TSAAI’ es un consorcio internacional que integra a instituciones de educación superior de los países de Alemania, Croacia, Eslovenia, España, Estonia y Macedonia del Norte, y que trabaja en el desarrollo de la plataforma de enseñanza ‘FUTUR-IA’, para acercar la inteligencia artificial a una ciudadanía no especializada, con especial foco en los estudiantes de educación superior.

Multidisciplinar, accesible y universal

Este curso que, a partir de su segunda edición será totalmente online, se enfoca en la integración de la IA en las estrategias empresariales para los actuales y futuros directivos de las organizaciones. Inicialmente se diseñó como un máster, pero se ha dejado en abierto para que sea más accesible y universal.

Con un total de 15 ECTS, tiene carácter multidisciplinar, cubriendo los campos de aplicación en ciencias, humanidades, informática, comunicaciones, industria y finanzas. Igualmente, es un curso en abierto, que los estudiantes pueden realizar a su ritmo, a través de ‘FUTUR-IA’ y que cuenta con un tutor virtual para resolver dudas. Este proyecto cuenta con la cofinanciación de la UE.

¿Es peligrosa la Inteligencia Artificial?

La Inteligencia Artificial no es algo de lo que hablemos de cara al futuro, que también, sino que es algo que ya está en nuestro presente, en nuestro día a día. La duda surge, ante el desconocimiento de la misma y la capacidad que puede llegar a tener, si es algo bueno o malo. "La inteligencia artificial es peligrosa si el uso es malintencionado, que eso siempre lo vamos a tener en cualquier tecnología, o si aparece la dependencia tecnológica que tenemos cuando utilizamos la inteligencia artificial para automatizar alguna tarea o hacer alguna función dentro de la empresa”, cuenta el profesor Francisco López Valverde en COPE.

Internacionalización de la educación

El equipo, acompañado por profesores de la Universidad de Málaga, fue ayer recibido por la vicerrectora de Internacionalización Zaida Díaz, quien destacó la importancia de la internacionalización de la educación, así como de la cooperación y el trabajo conjunto entre universidades en toda Europa.

TSAAI’ es un proyecto del Programa Erasmus + ‘KA2’ de la modalidad de ‘Asociaciones para la Cooperación’ en la categoría de ‘Educación Superior’, que como principales retos fomentar la cooperación y comprensión intercultural y aumentar los lazos entre países.

Estas son las universidades internacionales que forman parte del proyecto: ‘Offenburg University of Applied Sciences’ (Alemania), ‘Jožef Stefan Institute’ and ‘Jožef Stefan International Postgraduate School’ (Eslovenia),‘International Balkan University’ (Macedonia del Norte), ‘Tallinn University of Technology’ (Estonia) y ‘University of Rijeka’ (Croacia).

Fomentar el aprendizaje en competencias de inteligencia artificial aplicada mediante contenidos transversales e inclusivos es el objetivo de esta iniciativa, que apuesta por la internacionalización de la educación.