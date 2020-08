Torrox: el mejor clima de Europa tanto en la costa como en el interior

La singularidad de Torroxen verano es su oferta de magníficas playas, algunas de ellas todavía naturales, paseo marítimo que invita a caminar hasta El Morche y un pueblo en el interior a pocos kilómetros de la costa con calles sinuosas y con la posibilidad de descubrir la historia de Almanzor.

Con la colaboración del periodista Javier Almellones, en Herrera en COPE Más Málaga hemos viajado esta semana a Torrox. 'Un pueblo que nos recuerda a la antigua Al-Andalus, donde podemos hacer rutas temáticas por sus calles, a descubrir las vistas al mar desde el Convento de las Nieves o descubrir la ermita de San Antonio en el barrio de Las Protegidas' nos cuenta Almellones.

LA COSTA

Torrox ofrece un paseo marítimo donde podemos encontrar restos del pasado romano de la villa.'Encontramos el enclave de la antigua ciudad de Clavicum que todavía se ve al lado del faro, que tiene la singularidad de que po él pasa el Meridiano de Greenwich' asegura Javier Almellones. 'Es el municipio malagueño que alberga la mayor colonia de alemanes y sorprende encontarse con negocios y bares típicamente germanos'.

En el término municipal de Torrox opdemos encontrar todavía playas vírgenes, que entre semana no estan tan masificadas y nos permite disfrutar del mar como no se hace en otros sitios

EL MORCHE

La prolongación del paseo marítimo de Torrox nos descubre El Morche, por donde podemos pasear por la recientemente creada Senda Litoral, que tanto a pie como en bicicleta, nos permite hacer un ejercicio relajado que puede acabar con un baño en un eespacio de dunas naturales, que todavía se conservan en la zona. Y en materia gastronómica, si bien no es tiempo de las migas un plato más de invierno, si podemos disfrutar de buenos pescados y de una fresca 'ensaladilla arriera' típica de la localidad.

EL CLIMA

Torrox ostenta desde hace décadas el eslogan de poseer “el mejor clima de Europa”. Esta particular situación, es producto por un lado de la cercanía al mar Mediterráneo, que reduce la amplitud térmica, y por otro del abrigo de la sierra Almijara, una conjunción que hace que las temperaturas en Torrox sean moderadas tanto en invierno como en verano. Con inviernos templados y veranos suaves, la temperatura media anual se encuentra en 18° C, no habiendo grandes desigualdades entre las dos estaciones. Pero esta realidad no es sólo un eslogan, un estudio científico desarrollado por una empresa especializada, analizando comparativamente las variables climáticas de Torrox y otras veinte localizaciones geográficas europeas de similares características, todas ellas destinos turísticos, demostró que en Torrox se conjugan todos los factores que producen un equilibrio climático tal, que autentifican el privilegio de poseer “el mejor clima de Europa”. Por eso, en Torrox es posible disfrutar todo el año, tanto de sus playas como de su paisaje rural, casi sin diferencias entre ambas estaciones.

Como resumen del estudio climático anteriormente mencionado, podemos citar los siguientes puntos:

1 - Torrox presenta clima mediterráneo debido a su latitud geográfica (36º 43' Norte). Además, atendiendo a su temperatura media anual, presenta características subtropicales.

2 - Torrox está abierto al mar por el valle del Río Torrox, que le da cualidades marítimas, como la suavidad y regularidad térmica de la que goza. La distancia al mar es suficiente para no presentar los excesos de humedad presentes en otras zonas.

3 - La Cordillera Penibética aisla Torrox de los vientos fríos del Norte.

4 - Debido a la presencia de zonas altas, los vientos húmedos del Este, típicos de la zona del Mar de Alborán (y que, en ocasiones, son de gran fuerza), pierden intensidad en las cercanías de Torrox gracias a la presencia de relieve como "El Puerto" y "El Cerro Gordo".

5 - La existencia de zonas montañosas en los alrededores del Valle de Torrox crea una zona de "sombra pluviométrica", por lo que, las tormentas que se origínan en Alboran por la humedad existente en las zonas medias de la atmósfera llegan muy debilitadas y descargan en las alturas circundantes.