Más de 180 actividades para celebrar en Málaga La Noche en Blanco

La Noche en Blanco cuenta con más de 180 actividades que se desarrollan en 80 espacios distintos. Como principales novedades destacan el nuevo horario, comenzará a las siete de la tarde en vez de a las 8, y la creación de un pasaporte virtual que, a través de una aplicación, permite la participación en distintos sorteos.

Con el lema: “La vuelta al mundo”, la duodécima edición de La Noche en Blanco desarrolla cientos de actividades en museos, espacios expositivos y recintos al aire libre como la plaza de la Marina, que acoge una de las actuaciones estrella, la de un músico y una bailarina suspendidos en el aire con un piano de cola. Otro de los grandes atractivos está en la plaza de la Constitución dónde, a partir de las nueve y media, se celebrará el concierto de David Otero. Como decíamos, una de las novedades de esta edición de La Noche en Blanco es la creación de un pasaporte virtual que será sellado cada vez que participemos en una actividad. Ello dará derecho a participar en varios sorteos. Al final de la noche aquella persona que más sellos tenga, se convertirá en embajadora de la Noche en Blanco 2020. Este pasaporte está disponible a través de la aplicación NOCTILUCA.

DEPORTE, ESTACIÓN MARÍTIMA Y EDIFICIO SUBDELEGACIÓN

El Área de Cultura del Ayuntamiento es la coordinadora e impulsora de este acontecimiento cultural, y cuenta con la implicación de varias áreas municipales. En este sentido hay que destacar que este año se incorpora el Área de Deporte que además celebra en la misma fecha la Fiesta del Deporte y una de sus actividades aúna deporte y cultura y se ha incluido en el programa de la Noche en Blanco. Se trata de un concurso coreográfico de múltiples estilos de danza y concurso de kpop haciendo covers de música pop asiática.

Esta propuesta se ofrece en el cauce del río Guadalmedina a la altura de la desembocadura.

Uno de los espacios que se incorpora en esta ocasión, acercando más la Noche en Blanco al mar, es el de la Estación Marítima del Melillero donde habrá visitas extraordinarias y habrá actuaciones musicales en su terraza con un homenaje a Chavela Vargas y Tango. También, la Subdelegación del Gobierno en el histórico edificio del antiguo hospital ’18 de julio’ se abre por primera vez esta noche para ofrecer una exposición con fotos de la historia del edificio. El edificio también acogerá la propuesta ‘Mondialité’, un recorrido por diferentes ciudades del mundo a través de su arquitectura. Se realizará una guía efímera de edificios tomando el plano de Málaga como base, generando una relación entre el icono introducido y la ciudad a través de una pequeña ficción-descripción. La vuelta al mundo a la arquitectura del mundo en una noche. Esta propuesta viene de la mano de las arquitectectas son Nuria Ortigosa y Marta Chavarri.

IMPLICACIÓN

Esta edición, como las anteriores de la Noche en Blanco, es posible gracias a la implicación y participación de los organismos institucionales: Junta de Andalucía, Diputación Provincial y Universidad de Málaga; así como de múltiples entidades y gestores culturales que cada año se vuelcan ofreciendo propuestas.

Además, es importante señalar el patrocinio económico de la Fundación Unicaja, que también proporciona actividades al programa. Concretamente, la institución ofrece esa noche jornadas de puertas abiertas en el Museo Unicaja de Artes y Costumbres Populares y la Sala Unicaja de Exposiciones Siglo. En este último espacio se podrá visitar la exposición ‘EFE. Imágenes de un año’, que recoge una selección de las 50 mejores fotografías realizadas durante el pasado año por los reportes gráficos de la agencia. Además, la Sala Unicaja de Conciertos María Cristina acogerá el concierto gratuito ‘Jazzinho Pra Ela Quartet’.

Por último, también destacado es el patrocinio en especie de Ingenia que ofrece la aplicación para móviles, y la incorporación de San Miguel que ofrece patrocinio económico. En esta ocasión también colaboran el Hotel Room Mate Valeria y El Corte Inglés.

PLAZA DE LA MARINA

Desde la pasada edición, la Plaza de La Marina se ha convertido en un enclave especial para la Noche en Blanco. En esta duodécima edición se ofrecerán tres espectáculos de calle que mantendrán la actividad permanente en esta plaza desde las nueve de la noche. A las 21.30 y a las 23.30 Ciudadano Kien trae ‘Flotados. Un viaje por el amor y las emociones’ que correrá a cargo de ‘LA Compañía David Moreno & Cristina Calleja. Él tocará un piano de cola colgado a 8 metros de altura y ella danzará también suspendida en el aire. Esta puesta en escena está nominada como mejor espectáculo de calle en los Premios Max 2019. David Moreno y Cristina Calleja unen su sensibilidad en un espectáculo mágico en su hábitat natural: flotando por los aires.

Otro de los espectáculos que albergará la plaza de La Marina es un Teatro de Sombras a cargo de ‘Acroevents’. La imaginación llevará al espectador a distintas partes del mundo a través de las sombras creadas por cuerpos de bailarines que se convierten en iconos de la Noche en Blanco y de distintas ciudades del mundo; todo ello acompañado de una música y una proyección instalada en una pantalla gigante de 6 por 4 metros y 16.000 lúmenes. Las figuras que estos cuerpos formarán serán, entre otras: XII Noche en Blanco Málaga 2019, Don Quijote, molinos, aviones, coches, Torre Eiffel, Puente de Londres, Empire State, Estatua de la Libertad, palmeras del Caribe, Sabana Africana: tribus y elefantes, pagoda o el Taj Majal. Estas representaciones serán a las 22.15, 23.00 y 00.15 horas.

La misma pantalla servirá para ofrecer el espectáculo de ‘Eventus Culture’ que ofrecerá una vuelta al mundo a través de creaciones artísticas elaboradas con arena. Serán escenas realizadas en directo con arena fina dibujando con los dedos. Las funciones están previstas a las 21.00, 22.30 y 00.30 horas.

CALLE LARIOS

Por otra parte, la calle Larios será tomada por los alumnos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, que cada año participan en la aventura de la Noche en Blanco y en esta ocasión no será en el edificio del Rectorado sino en el centro neurálgico de la ciudad. Su propuesta Cities in the air está basada en las siluetas de edificios del mundo cuyas siluetas colgarán invertidas a lo largo de la vía y serán los propios estudiantes de la Escuela los que explicarán a los viandantes la idiosincrasia arquitectónica de las ciudades representadas. Prueba de su implicación es la edición del libro ‘Arquitecturas de una noche. Diez años de arquitectura efímera’. En este libro se recopilan todas las actividades que ha desarrollado la E.T.S. de Arquitectura de Málaga (eAM’) en la Noche en Blanco de Málaga. En un relato gráfico y de pensamiento ligado siempre a una idea como base para una instalación urbana. Todas las instalaciones que recoge esta publicación son sueños efímeros de una noche.

El viaje de esta Noche en Blanco puede comenzar antes de las 19.00 horas del sábado 18 de mayo, ya que previamente estará abierto el Punto de Información al inicio de calle Larios. En este caso es una creación de la empresa malagueña de comunicación ‘Doctor Watson’ que ha creado un equivalente al mostrador de facturación. Además, la trasera servirá como photocall para inmortalizar el paso de los visitantes a esta edición.

NOCHECITA EN BLANCO Y MÁS

Un año más la Nochecita en Blanco se suma como categoría entre todas las actividades, dando espacio a los más pequeños de la casa y a las familias en la zona del Soho, fundamentalmente. Este año destaca un taller de Musicoterapia dirigido a niños con necesidades educativas especiales, acompañados de una persona adulta. Será en el hotel Room Mate Valeria. Ofrecerá la oportunidad de conectar con la música directamente, será experimentada de diversas formas a través del cuerpo como instrumento natural, la danza y la audición activa. La actividad será desarrollada por Carmen León, profesora de Música – Musicoterapia.

‘Mil notas y un catamarán’ es también una propuesta para todos los públicos porque, como se señala en el programa “la vuelta al mundo comienza en

Málaga, dando un paseo en catamarán por nuestra bahía, donde no puede faltar la música pues se trata de una noche para viajar a través del arte, la música, la danza y las artes escénicas”. Es una propuesta del Área de Cultura, a través de La Huella Comunicación.

La Calle Echegaray vuelve a ser escenario de una actividad de Makyre Eventos, denominada en este caso ‘Un cielo de globos’. Serán globos aerostáticos de papel, iluminados por una hilera de luces led que transportarán al visitante a lugares lejanos. Además, a mediación de la calle, los visitantes podrán inmortalizar su “paseo en globo” fotografiándose en el interior de la cesta de un globo aerostático.

SAN MIGUEL Y AUTOBÚS

San Miguel, como patrocinador de la Noche en Blanco, se suma este año a las actividades del programa con una acción que acercará a los malagueños la cultura cervecera. El Centro de Producción acogerá la tarde noche del 18 de mayo un Taller de Elaboración de Cerveza, donde los asistentes participarán de forma interactiva y aprenderán los pasos de elaboración del mosto de cerveza. Además podrán disfrutar de una cata con maridaje. San Miguel quiere que los invitados vivan una experiencia que contribuya a ampliar el conocimiento sobre el interesante mundo que rodea a la cerveza. Las plazas estarán disponibles próximamente en sus redes sociales y a través su web. Además, San Miguel va a ofrecer 3 traslados en autobús desde la avenida de Cervantes. En estos traslados se reservan 15 plazas para visitar el Museo del Aeropuerto, cuya actividad está estrechamente ligada con la temática de esta edición y que además es un espacio que lleva participando desde los inicios de la Noche en Blanco. Los horarios de salida son 1 l12 18.30, 19.30 y 20.30 horas.

182 ACTIVIDADES

En el programa figuran un total de 182 actividades en 80 espacios. Como en ediciones anteriores, se divide en categorías cada una de las cuales se ve reflejada con un color distinto en el programa. Así, hay un apartado para Arte, Museos y Exposiciones, que ofrece 53 propuestas; las Acciones Artísticas en la calle son 10; las actividades dedicadas a la Música y danza suman un total de 46; por su parte, las de Artes escénicas son 13; hay 33 Visitas y actividades extraordinarias y la Nochecita en Blanco, destinada a los más pequeños, oferta 15 actividades. Además de todas éstas se añaden También puedes ver... 12 actividades de temática muy diversa. En esta edición se incorporan 26 nuevas entidades.

DIFUSIÓN EN INGLÉS

Por tercera vez, se repartirán cerca de 40.000 “flyers” en inglés y español por los hoteles de las costas oriental y occidental, así como de Málaga capital, Antequera y Ronda y en todas las oficinas de turismo. Con esta iniciativa, la ciudad de Málaga da un paso más al incorporar a los visitantes de distintas nacionalidades a que disfruten de esta noche cultural dedicada a las Vuelta al mundo.

LA APLICACIÓN NOCTILUCA Y EL PASAPORTE

Una de las novedades de este año es el pasaporte que se sellará a través de la aplicación Noctiluca, creada para la Noche en Blanco, por Ingenia desde hace

ya tres años. Se trata de que cada vez con una persona visite las actividades podrá sellar virtualmente con esta app su pasaporte. Se establecerán tres tipos de ‘viajeros’ de la noche conforme al número de sellos que tenga: turista, VIP y Premium. Habrá sorteos entre las diferentes categorías. Además, la persona que consiga mayor número de sellados será el Embajador de la Noche en Blanco 2020.

La aplicación estará disponible próximamente de manera gratuita para smarthpones Android e IOS. Con esta app, desarrollada por Ingenia, empresa del PTA patrocinadora una vez más de esta edición, los participantes podrán tener un acceso directo a la información de La Noche en Blanco, por medio de sus dispositivos móviles.

Además, con esta aplicación se podrán localizar las actividades en el mapa de Málaga o encontrar en todo momento las que están cerca de su ubicación. Una vez elegida la actividad de su interés, podrán acceder a una ficha con toda la información detallada. Una opción muy útil sobre todo para visitantes y turistas es que la app ofrece la opción “cómo llegar”, que sirve para encontrar sobre el mapa la ruta más corta para llegar a la actividad desde su ubicación. Y para organizarse bien la noche cultural más larga del año, los usuarios de la app podrán activar sus propias alertas. Además los ciudadanos tendrán la posibilidad desde la aplicación ver que se está diciendo en redes sociales esa noche y recibirán mensajes instantáneos con información de servicio de interés.

EL 18 DE MAYO

Hay que recordar que el 18 de mayo de 2018, cuando La Noche en Blanco cumpla 12 años, la ciudadanía malagueña y los visitantes podrán disfrutar de esta fiesta de la cultura que comenzará una hora antes de lo habitual, a las 19.00 horas, y finalizará también una hora antes: a la 1.00 de la madrugada. Serán 6 horas dedicadas a la cultura participativa. El tema de La vuelta al mundo en una noche es el hilo conductor de La Noche en Blanco 2019. Así fue elegido en una votación abierta, en la que participaron 1.511 personas y propuesta por el Área de Cultura.

Los interesados en La Noche en Blanco de Málaga podrán solicitar próximamente el programa editado en los espacios participantes, así como en el Punto de Información de Calle Larios.

Algunas de las propuestas de La Noche en Blanco 2019 requieren inscripción. Las personas interesadas en asistir al evento pueden consultar la web oficial (http://www.lanocheenblancomalaga.com/) y seguir las indicaciones que se hayan publicado en los casos de reserva previa.

