'Tate' Aráez: “Juego de Tronos nos ha cambiado la trayectoria profesional“

“Juego de Tronos” ha sido una producción que ha cambiado el mundo de las series. Para el que ha sido también importante, es para Pedro 'Tate' Aráez, el cuál confiesa que “Juego de Tronos” ha supuesto un cambio en su trayectoria profesional. El jefe de localización de esta producción ha revelado detalles del proceso de grabación de esta conocida serie de acción.





Los Secretos de "Juego de Tronos"

Las grandes producciones requieren de los mejores especialistas y de la máxima confidencialidad. 'Tate' Aráez destaca que su equipo fue trabajando con pinceladas que les daba la dirección de “Juego de Tronos”, ya que querían que este proceso se llevase con secretismo. Al principio, sólo sabían que tenían que buscar un valle en el que cabalgaran caballos, y que hubiese un río al final. Pero desconocían lo que iba a pasar en la escena. La firma de contratos de confidencialidad resultó clave para qué les informasen sobre qué se iba a rodar en las localizaciones.









El experto en localización añade que el método de producción y grabación difiere según el proyecto con el que estén trabajando. En “The Crown” se inspiró en un estudio con fotos de la época que le proporcionó la dirección, en otros proyectos, utiliza el guión de la película o un “story board”.

Pese a la diferencia ya comentada entre las distintas producciones, Aráez explica en qué consiste su método de trabajo: búsqueda de lugares adecuados para la grabación, proposición de ideas para la grabación, consecución de permisos administrativos, organización de la logística para realizar la grabación, cuidado de la seguridad de los trabajadores en la localización elegida.

Pionero en la profesión

Aráez pionero del mundo de la localización, ha recibido 4 premios equivalentes a los Oscar de la localización. El malagueño trabaja junto a sus hermanos en la empresa Fresco Film, en la que ha cambiado la manera de trabajar debido a la evolución de la tecnología. Pedro 'Tate' Aráez añade que la inmediatez que se consigue con las TIC es un “arma de doble filo“. La utilización de estas nuevas herramientas provoca que aumente la exigencia de cumplir los plazos con mayor precocidad.

La grabación de “Juego de Tronos” supuso un punto de inflexión para el ámbito de la localización en España porque fue la que le dio nombre a esta profesión en este país, y le abrió las puertas al panorama internacional.

El malagueño que también participó en la producción de “Terminator”, confiesa que le cuesta olvidar su trabajo cuando viaja por ocio. 'Tate' Aráez siempre lleva la cámara consigo para hacer fotos de lugares idóneos para realizar las grabaciones.





Polémica videoclip C Tangana

El experto en localizaciones también se pronunció sobre el polémico vídeo de C Tangana en la Catedral de Toledo:“El videoclip de C Tangana ha sido malísimo para el sector“. Aráez señala al responsable de la grabación porque ha hecho “mucho daño“ a su ámbito profesional.

El laureado localizador especifica que este acontecimiento, dificulta la relación de los localizadores con las administraciones para grabar en algunas catedrales y monumentos. El malagueño señala que en algunas catedrales es "imposible" grabar. De la misma manera, Aráez defiende que a estos lugares de culto se debe ir con el “respeto máximo” para cualquier grabación.

La polémica empezó el 8 de octubre de 2021 con la publicación del videoclip "Ateo" en el que C Tangana y Nathy Peluso cantan en la catedral de la archidiócesis de Toledo. En algunas imágenes podemos ver a los cantantes bailando de manera provocativa en el templo religioso. La letra de la canción provocó controversia entre los ciudadanos. Algunas frases de la canción son explícitas : "Yo era ateo, pero ahora creo, porque un milagro como tú ha tenido que bajar del cielo".

Pese a las numerosas críticas, desde la Catedral de Toledo aseguraron que : "habían procurado mantener un diálogo sincero con las manifestaciones culturales del momento, tratando de responder a lo que hoy nos pide la Iglesia".

El deán de la Catedral de Toledo, Juan Miguel Ferrer se defendió explicando que: "La única finalidad había sido exclusivamente favorecer el diálogo con la cultura contemporánea, preservando la fe de la Iglesia".





C Tangana por su parte añadió : “A mí me da pena porque creo que era una oportunidad para decir algo bonito, algo moderno y tolerante de parte de la Iglesia y, de repente, no ha quedado así”.

Esta es otra de las consecuencias del "polémico" videoclip "Ateo". Esta vez es el sector de los localizadores que se dedican a la grabación de películas, el que se ha visto perjudicado.





