Estos son los requisitos para acceder a una de las 123 VPO del Distrito Zeta de Málaga: desde 176.000 euros por un piso de dos dormitorios

Si estás interesado en comprar una vivienda de protección oficial en Málaga, ahora tienes la oportunidad de optar a una nueva promoción de las que se van a edificar en el llamado Distrito Zeta, concretamente en la zona de Sánchez Blanca (cerca de las barriadas de Intelhorce y Los Prados).

Se trata de Residencial Zoë, una promoción de 123 VPO cuyo plazo de inscripción en el sorteo se acaba de abrir. ¿Cómo serán esos pisos?, ¿y sus precios? Serán viviendas de dos y tres dormitorios, con plaza de garaje y trastero. Los pisos de dos dormitorios tienen precios desde 176.000 euros (IVA incluido) y los de tres habitaciones, 211.000 euros.

COANFI Planos de la promoción

Según el director del Área Inmobiliaria de COANFI, la promotora de este residencial, Francisco Díaz, son precios “muy atractivos para una vivienda en un barrio no del futuro, sino del presente”.

REQUISITOS PARA OPTAR A ESTAS VIVIENDAS

¿Y cuáles son los requisitos para poder optar a una de estas VPO? Son los generales para cualquier convocatoria: no ser propietario de otra vivienda, llevar al menos un año empadronado en la ciudad, que esa VPO vaya a ser la residencia habitual, estar inscrito en el Registro de Demandantes del Ayuntamiento de Málaga y que la unidad familiar tenga unos ingresos inferiores a 46.200 euros anuales. Desde la promotora esperan “miles de solicitantes dada la demanda que hay”.

Aunque uno de los requisitos para optar a estas VPO es estar inscrito en el Registro Municipal del Demandantes del Ayuntamiento de Málaga -la inscripción en el registro se puede realizar pinchando aquí-, el sorteo no lo hará el ayuntamiento. “Es un sorteo que se hace ante notario, con un representante de la promotora y un representante de la administración pública”.

Una promoción de VPO que construye y vende una promotora privada y, “no por cooperativa, como otras convocatorias que están activas”.

El plazo para inscribirse en el sorteo de esas 123 VPO permanecerá abierto hasta las 10.00 horas del martes 30 de septiembre. La inscripción en el sorteo se puede realizar a través de este enlace.

VPO EN EL DISTRITO ZETA

Está previsto que las obras de estas viviendas en el Distrito Zetacomiencen en el primer trimestre de 2026. Esta promoción forma parte de las más de 5.000 VPO que el Ayuntamiento de Málaga está promoviendo a día de hoy, de forma directa o a través de la colaboración público-privada (como es este caso del que te estamos hablando cuyo plazo de inscripción en el sorteo se acaba de abrir). De esas 5.000 VPO, mil están ya en construcción, en el Distrito Zeta y en otras ubicaciones de la ciudad.