Sol, enferma de Parkinson: "Saber el diagnóstico fue un alivio"

En Málaga hay 6.000 enfermos de Parkinson, una enfermedad neurodegenerativa que asociamos al temblor que se evidencia, por ejemplo, en las manos. Pero no solo se manifiesta así... "pueden tener rigidez, no pueden caminar en una postura erguida, fatiga en tu cara, no puedes expresar tus emociones y puede afectar a tu capacidad de tragar los alimentos". Lo cuenta Natalia Mañosas, terapeuta ocupacional de la Asociación Parkinson Málaga. Hablamos de una enfermedad cuyas causas, a día de hoy, se desconocen... "siempre se ha conocido que afecta a personas de más de 60 años. pero a día de hoy hay mayor prevalencia en pesonas jóvenes".

Hay factores como el estrés que pueden ser un desencadenante... un factor que propicie la aparición de los síntomas si la enfermedad está latente. Además del tratamiento médico, a los pacientes diagnosticados de Parkinson se les recomienda seguir otras pautas... "mantenerse activo haciendo ejercicio físico, tener una dieta equilibrada en proteínas, tratamientos con terapéutas, logopedas, psicólogos".

En el proceso de lucha contra el Parkinson también tienen un papel fundamental los familiares, que deben aprender a gestionar la enfermedad de esa persona... "si ves a alguien que está tardando más en hacerlo, sale ayudarle pero necesita su tiempo y si vemos que no puede, entoces si estás tú".

Enferma

Decíamos que en la provincia de Málaga hay 6.000 enfermos de Parkinson. Enfermos con historias... y con nombre propio, como el de Sol Rico. "Me empecé a notar que no podía andar bien, la rigidez, pero yo no sabía lo que era eso y el temblor en las manos". Entonces tenía 46 años... "estuve casi un año de un especialista a otro".

Hoy Sol Rico tiene 54 años y ha tenido que aprender a vivir con la enfermedad... "con la ayuda de mi cuidador que es mi marido, me ayuda a ducharme, coge la silla de ruedas, ponemos nuestra mejor sonrisa y salimos". Una ayuda fundamental la que le aporta su marido.

Hoy es el Día Mundial del Parkinson.