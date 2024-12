El secreto del pueblo malagueño convertido en paraíso para teletrabajadores de todo el mundo

Hasta 15 pequeños municipios de la provincia de Málaga están en riesgo grave de despoblamiento. Tres de ellos, llevan más de tres años consecutivos perdiendo habitantes; sus vecinos se están marchando. Es el caso de Cuevas Bajas, Villanueva de Algaidas y Villanueva de Tapia, los tres situados en la comarca nororiental de Málaga.

La despoblación es un riesgo que, a distintos niveles, ya afecta a 45 de las 103 localidades que conforman nuestra provincia.

¿Cuáles son los motivos que provocan esta fuga de habitantes? Falta de infraestructuras y servicios, malas comunicaciones, desempleo y ausencia de oportunidades de desarrollo.

Pero hay casos singulares como el de Ronda, que con 33.300 habitantes es el único municipio medio que pierde vecinos, año tras año desde 2019.

E.P Vistas de Ronda

NUEVOS POBLADORES

Hasta 15 pequeños municipios de la provincia de Málaga están en riesgo grave de despoblamiento. Sin embargo, hay personas que encuentran en esos pequeños pueblos una alternativa a la vida en la gran ciudad. Es el caso de Pepe, que dejó su casa en Málaga capital para trabajar como profesor rural en Jubrique y Genalguacil, en el Valle del Genal. Allí lleva más de dos décadas: “Estuve por aquí un año y pensé que sería una experiencia fantástica y 22 años después, aquí sigo. Me he 'ruralizado' completamente”.

DIPUTACIÓN DE MÁLAGA Vista de Genalguacil

Pepe es malagueño, pero hay muchos casos de extranjeros que deciden cambiar su vida en la gran ciudad por la de un pequeño pueblo. Sara es de Londres y lleva dos años y medio residiendo en Guaro. Desde este municipio, de unos 2.300 habitantes, imparte clases de inglés online a ciudadanos chinos. Debido a este trabajo telemático, una de las primeras cosas por las que se interesó fue por la cobertura de internet en el pueblo: “

A día de hoy, asegura que disfruta de las muchas ventajas que ofrece la vida rural: “Montar a caballo y hacer senderismo. Aquí la gente es más amigable y todos se conocen, no es como en una ciudad que no conoces a tu vecino”.

Pero también confiesa que no todo son ventajas a la hora de vivir en un pueblo de 2.300 habitantes: “Hay menos cosas que hacer, tengo que coger el coche para ir al supermercado porque lo tengo a 15 minutos, no puedes ir al teatro ni al museo. Además, a mí me gusta salir de fiesta y aquí no puedo”.

El de Sara es solo un ejemplo de extranjeros que optan instalarse en un pequeño pueblo de la provincia para teletrabajar. En otro municipio, en Benarrabá, se desarrolla una iniciativa para luchar contra el despoblamiento atrayendo a nómadas digitales; teletrabajadores con máxima disponibilidad para viajar de un sitio a otro.

Este programa, llamado 'Rooral', consiste en llevar hasta el Benarrabá a grupos de extranjeros para que conozcan el municipio y su entorno, a sus vecinos y su forma de vivir. El objetivo, que decidan quedarse allí para vivir durante una temporada y realizar teletrabajo como cuenta en COPE su alcalde, Silvestre Barroso: “Ha movido a cincuenta personas de treinta países distintos. Que venga gente a teletrabajar de EE.UU, Alemania, Polonia, Grecia, es una oportunidad que no teníamos antes”.

APUESTA TECNOLÓGICA

Benarrabá se ha convertido en un ejemplo de municipio acogedor para aquellos que desean la tranquilidad para desarrollar su trabajo de manera telemática. Hace ya algunos años que su ayuntamiento lo vio claro y puso en marcha un centro de innovación social y tecnológica. Unas instalaciones de más de 500 metros cuadrados con todo lo necesario a nivel tecnológico para facilitar la conexión a los teletrabajadores: “Algunos son naturales del pueblo que, en vacaciones, regresan de la gran ciudad para teletrabajar desde el pueblo mientras dejan a los niños con los abuelos”.

Una iniciativa que atrae a los llamados nómadas digitales y, de paso, da vida a un pueblo que cuenta con unos 500 habitantes: “Sobre todo a los mayores. Hacen concurso de gastronomía en los que los extranjeros preparan platos, se hacen karaokes, se hacen muchas actividades”, asegura Silvestre Barroso, alcalde de Benarrabá, un municipio que combate el despoblamiento convirtiéndose en un paraíso para los nómadas digitales.