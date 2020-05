Ryanair prevé retomar gran parte de sus vuelos desde finales de junio y principios de julio con Málaga

Es una buena noticia. La aerolínea de bajo coste Ryanair, que opera desde Málaga a 20 países, prevé retomar gran parte de sus vuelos con distintos destinos de Europa a partir de finales de junio y principios del mes de julio, para lo cual ha iniciado ya la venta de billetes en su página web.

Desde la compañía irlandesa aérea han precisado que aún no saben con certeza cuándo podrán retomar la actividad pero sí han optado por iniciar la venta de los vuelos, a la espera de que el Gobierno de España y de Europa adopten decisiones sobre la apertura de fronteras tras el cierre provocado por la pandemia del COVID-19.

We were proud to transport essential PPE medical equipment to Warsaw Modlin Airport today - to help in the fight against Covid-19 �� pic.twitter.com/CAf08fee7m