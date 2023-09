El reto de irse a vivir a un pequeño pueblo: “Tengo el colegio a veinte metros pero...”

Vivir en un pueblo pequeño es un reto y una experiencia que conoce bien Beatriz Rey. Ella tiene 38 años. Es del País Vasco, pero en enero de este año tomó la decisión de instalarse con sus hijos en Algatocín, un pequeño pueblo de 700 habitantes en la Serranía de Ronda.

Beatriz está experimentando en primera persona las diferencias entre el pueblo y la gran ciudad, porque ha vivido en lugares como Santiago de Compostela y Granada: “Es más sencillo en general, tenemos el colegio a 20 metros y antes de ellos entren en clase yo ya estoy de vuelta en casa”.

Beatriz habla de conciliar porque ella trabaja: está desarrollando en esa zona de la provincia un proyecto vinculado a la gastronomía y la nutrición. Entre el trabajo y la vida en el pueblo, nos ha contado que no para: es lo que ella llama el “estrés rural”.

Esta vasca instalada en Málaga desde hace nueve meses está encantada con su nueva vida rural, pero tiene algunos inconvenientes como la falta de frecuencia en las comunicaciones por transporte público “también echo de menos el cine y el teatro”, asegura. Por lo demás, Beatriz cree que tiene todos los servicios más que a mano.

Beatriz Rey tomó la decisión y vive desde enero con sus hijos en Algatocín, uno de los muchos municipios en los que celebran la llegada de cada nuevo vecino.

ABANDONAR LA CIUDAD

¿Estarías dispuesto a dejar tu vida en la ciudad e irte a un pequeño pueblo a cambio de formación gratuita y un dinero para los gastos de alojamiento, comida y transporte?

Román Pinto vive en Málaga capital, tiene 23 años y es diseñador gráfico en el paro. A partir de octubre se marchará a Jubrique para formarse y desarrollar su vida.En principio serán seis meses porque es el tiempo que dura el proyecto Metapueblo, que desarrolla la Diputación de Málaga con el objetivo de combatir el despoblamiento en el entorno rural: “ví que los pueblos que había eran bastante bonitos, tienen bastantes oportunidades”.

Román es una de las 20 personas elegidas para marcharse a vivir a un pueblo y formarse en bioconstrucción, la economía sénior, las energías renovables o la agroecología, materia que Román ha elegido porque ya tiene algo de experiencia.

En principio, su objetivo en los próximos seis meses es aprender todo lo posible e integrarse en la vida de Jubrique. Pero si pasado este tiempo tuviera que quedarse. Es más, a Román no le importaría dar el paso de formar una familia en Jubrique: “La verdad es que no me importaría. Es el típico sueño que mucha gente que alguna vez hemos vivido en el campo tenemos que es construir una familia. Si en un futuro llega no le voy a decir que no”.

Román es uno de los 20 elegidos por el proyecto Metapueblo de la Diputación de Málaga... veinte personas que a partir del lunes comienzan una nueva vida.