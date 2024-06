El reto diario de 43.000 trabajadores de los polígonos de Málaga: “Más que a Granada o a Sevilla"

Casi 43.000 personas se desplazan cada día a alguno de los 16 parques empresariales que hay en la ciudad de Málaga, del más grande, el Guadalhorce, a otros también muy conocidos como El Viso, Santa Bárbara y San Luis, pasando por otros más pequeños como Villa Rosa y Santa Teresa. Estos enclaves empresariales son la sede de algo más de 4.000 empresas de todo tipo y muchas de ellas abiertas de venta directa al público, como explica en COPE Antonio López, presidente de la asociación de parques empresariales de Málaga,APOMA. "La gran mayoría de los malagueños no saben la cantidad de oportunidades que podrían encontrar en los parques empresariales".

Empleados

Eso en lo que tiene que ver con el cliente. Si nos ponemos en el lugar del empleado ese trabajador se enfrenta cada día al mismo problema: la movilidad. "No puede ser que se tarde más en salir de un parque empresarial que en ir a Granada o a Sevilla o que un trabajador no pueda ir a su casa a comer".

Empresarios

Otro punto de vista: el del empresario que tiene su negocio radicado en uno de los 16 polígonos de Málaga. Uno de los grandes caballos de batalla de estos empresarios ha sido durante años la inundabilidad, por la cercanía con el río Guadalhorc.. Un problema que ha mejorado... "La Junta ha hecho una obra de unos 9 milloes de euros, que han mejorado mucho la zona, porque si la empresa está en una zona inundable el seguro sale más caro".

Prostitución

En el caso del polígono Guadalhorce, la presencia de la prostitución callejera ya no es lo que era hace años. En todo caso, el presidente de APOMA cree que debe actuarse con más rotundidad para atajarla de manera definitiva. "Nos gustaría que se respetara la ley, que dice que no se puede ejercer la prostitución callejera a menos de 200 metros de un colegio o de una empresa".

Suelo

Si eres empresario y lo que te interesa es instalarte en uno de los 16 polígonos de la ciudad, entonces no hay buenas noticias, la ocupación de los parques industriales a día de hoy es prácticamente del cien por cien. "Ya no te digo para grandes empresas, también para pequeñas y medianas". Y no solo eso, sino que el escaso suelo disponible está a precio de oro. "Nos está pasando lo mismo que con los pisos y los alquileres, las empresas se encuentran con unos precios desorbitados y lo poco que hay, lo tiene que pagar a precios muy elevados".

Los 16 parques empresariales de Málaga suman casi siete millones de metros cuadrados de superficie.