La reactivación de la actividad quirúrgica aumenta las necesidades de sangre en los hospitales de Málaga

Con motivo del Día Mundial del Donante de Sangre, el Centro Regional de Transfusión ha organizado no una, sino dos colectas especiales: serán el jueves y el viernes, en la sede del centro, que está en el Hospital Civil. Málaga necesita unas 250 unidades se sangre al día, sobre todo ahora que la actividad hospitalaria se está normalizando, después de muchas semanas centradas en hacer frente a la pandemia.

�� Hoy, martes 9, te esperamos en la primera sesión de las jornadas científicas para celebrar el Día Mundial del Donante de Sangre ❣️��

✍️ Tema: Elegibilidad - Selección de donantes de bajo riesgo

�� Martes 9 de junio

⌚️ Hora: 19 hs (EST)

➕INFO: https://t.co/HvYLPiwkMmpic.twitter.com/0YpGEeyruz — Campus Virtual SP (@campusvirtualsp) June 9, 2020

Mariano Lozano es coordinador médico del Centro de Transfusión que señalaba este mediodía en COPE Málaga que, “la actividad quirúrgica se esta restableciendo a nivel hospitalario y ya estamos empezando a tener unos niveles de consumo iguales que antes de empezar con la pandemia. Hacemos un llamamiento a la solidaridad de los malagueños para que acudan estos días a donar”, señaló.

MENOS DONACIONES

Hasta mayo, en Málaga ha habido casi 20.000 donaciones de sangre, 1.300 menos que el año pasado. Por eso se hace este llamamiento a la donación, teniendo en cuenta, además, que este centro suministra sangre a todos los centros sanitarios de la provincia, tanto públicos como privados, “Málaga tiene mucha actividad quirúrgica privada, tiene muchos centros privados a los que nosotros tenemos que suministrar sangre, no solo los grandes hospitales provinciales y regionales, a todos tenemos que suministrar. Somos una provincia en la que existe un consumo muy elevado de sangre”, comentó Lozano.

SET ESPECÍFICO

A la hora de ir a donar sangre, desde que comenzó el estado de alarma se pusieron en marcha medidas de seguridad, como la cita previa. Lo ideal es acudir con cita a esas colectas especiales, pero no es obligatorio, “no quiere decir que la persona que no tiene cita no vayamos a atenderla, igual hay que demorar un poco la atención, la vamos a atender. Vamos a disponer de un set especifico para aquellas personas que vengan sin cita”, subrayó.