Proponen hacer test de coronavirus a los clientes al llegar a los hoteles

En la Junta de Andalucía han trabajado en la mañana de este miércoles en “pulir” el informe que van a presentar al Ministerio de Sanidad para que Málaga y Granada puedan pasar a la fase uno de la desescalada el próximo lunes y así que Andalucía pueda ir avanzando en conjunto. Lo ha dicho el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que insiste en que los argumentos que van a presentar al Gobierno para ese cambio de fase son “razonables y objetivos”.

El Ayuntamiento ha elaborado un decreto, para el que ha contado con la colaboración de @MahosMlg, por el cual va a autorizar a los hosteleros de la ciudad la ampliación de la ocupación de mesas y sillas en la vía pública cuando #Málaga pase a Fase 1 https://t.co/X8f0XeIhLj — Ayuntamiento de Málaga (@malaga) May 12, 2020

Esta no es la única decisión del Gobierno que ha generado malestar en Málaga, ahora se suma la decisión de que los turistas extranjeros que lleguen a España a partir del viernes, tengan que pasar dos semanas en cuarentena y que, además, si se alojan en un hotel, no puedan usar las zonas comunes como la piscina o el bufet.

HOTELEROS ENFADADOS

Hemos hablado con un empresario hotelero malagueño, Miguel Sánchez, que es además el responsable de Turismo de la Confederación de Empresarios de Andalucía. Esto dice sobre las consecuencias que esta medida tendrá en la Costa del Sol durante una entrevista concedida en COPE Málaga, “es horrorosa, porque esto añade más dificultades para funcionar las empresas para cuando el virus nos lo permita”, lamenta.

Ya se preveía que la Costa del Sol viviera un verano sin apenas turismo extranjero, pero esto lo complica aún más, “son muy bajas las previsiones, primero porque estamos cerca de la temporada alta de verano y no tenemos ni idea de como se va a organizar el transporte aéreo y si no lo hay, el turista extranjero no vendrá a Andalucía y la Costa del Sol”, subraya.

RECHAZAR ESTA MEDIDA

Los empresarios del sector turístico coinciden en rechazar esta medida, la cuarentena de dos semanas para los turistas extranjeros. Una medida diseñada en España. Dice Miguel Sánchez que sería preferible implantar medidas consensuadas para toda Europa, “ese protocolo se hubiera aprobado en toda Europa y se le daría al cliente esa seguridad absoluta y la garantía segura y vigilada. Para mi seria ideal. Esta media en cambio es cerrar las puertas a quien quiera venir a España”, apunta.

�� Hoy nuestro presidente Javier Frutos ha asistido al Foro Empresarial y Asamblea de la Confederación de Empresarios de Andalucía ( @CEAes_ ) en #Sevilla. Acude como presidente de @MahosMlg y como presidente de la Comisión de #Turismo de la @Camara_Malagapic.twitter.com/VfgTEY32og — MAHOS Málaga (@MahosMlg) March 12, 2020

Pero, ¿qué proponen los empresarios para controlar la salud de los turistas una vez aquí, para garantizar que están sanos y no han viajado con el virus? La propuesta es esta, “pudiera hacer un test al cliente al llegar a los hoteles, seria una garantía ya que para los que ya están en el hotel saben que los clientes nuevos ya se lo han realizado”, comenta.

Dicen los hoteleros que, para este verano, la esperanza estaba puesta en el turismo nacional. Pero que a estas alturas, a mediados de mayo, las reservas son inexistentes, “nada, no tenemos una fecha de referencia de cuando podemos abrir, ni los agentes, así que está todo parado ahora mismo”, subraya con inquietud.