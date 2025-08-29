A prisión un profesor de karate por abusar sexualmente de varios alumnos menores de edad en Málaga

La Policía Nacional ha detenido en la provincia de Málaga a un hombre, de 70 años, por agredir sexualmente a varios de sus alumnos. El investigado, instructor de karate, se valía de su posición para cometer los delitos, hechos que se podrían remontar hasta el año 2010.

Los agentes le atribuyen, hasta la fecha, cuatro delitos de agresión sexual continuada. La investigación continúa abierta, no descartando la localización de más víctimas. El detenido ha ingresado en prisión por orden de la autoridad judicial.

Por parte del Grupo de Menores (Grume) de la Comisaría Provincial de Málaga se ha llevado una investigación a raíz de los datos aportados por una asociación que presta ayuda y asistencia a víctimas de agresiones sexuales producidas durante la infancia.

ALUMNOS “FAVORITOS”

Según las declaraciones prestadas por los perjudicados en dependencias policiales, el supuesto agresor se valía de su posición de entrenador para cometer los hechos delictivos. Hasta la fecha, cuatro jóvenes han manifestado haber sufrido agresiones sexuales por parte del investigado cuando eran menores de edad --a edades muy tempranas--.

Todos coinciden en señalar que, de forma habitual, el investigado aprovechaba las concentraciones de cada competición para compartir habitación de hotel con sus alumnos "favoritos" donde cometía las presuntas agresiones.

De igual modo, han manifestado que las mismas también se repetían en las instalaciones deportivas donde entrenaban, aprovechando que los niños se aseaban al terminar la sesión deportiva.

Hasta el momento, han sido localizadas cuatro víctimas, manipuladas emocional y psicológicamente desde muy corta edad. El arrestado, para ganárselos y evitar que narraran los hechos, los colmaba de regalos y atenciones, dándoles un trato de favor con respecto a los otros alumnos.

REGISTROS

Durante el registro efectuado en su domicilio los investigadores han procedido a la intervención de diez teléfonos móviles, un ordenador de mesa, una tablet y tres memorias USB, los cuales han sido remitidos al Grupo de Informática Forense de la Brigada Provincial de Policía Científica de Málaga para su volcado y emisión del correspondiente informe pericial.

Según las gestiones practicadas, los hechos podrían producirse desde hace décadas, estando la investigación abierta y no descartando la localización de más afectados. El detenido ha sido puesto a disposición judicial que ordenó su ingreso en prisión.