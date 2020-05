Primeras multas a bares de Pedregalejo por tener más clientes de lo permitido

La Policía Local ha multado a varios negocios del paseo marítimo de Pedregalejo por incumplir las normas para la reapertura de las terrazas. En las últimas horas, en la zona se han visto imágenes de bares llenos, gente bailando y mucha afluencia de personas paseando. Eso ha generado una situación complicada que el Ayuntamiento de Málaga va a atajar.

El concejal del Distrito Este, Carlos Conde, explica en los micrófonos de COPE Málaga que muchos bares han incurrido en un doble incumplimiento, “dentro del espacio que tienen ellos de ocupación de la vía pública, saben que tienen una densidad no superior 50% y en algunos casos no se daban y existían mesas que no la guardaban, así como en el acceso de personas al local, que también no se puede permitir”, apuntó.

Por eso ya ha habido sanciones, “a la hora de afinarse y no guardar distancia social, pues se han dado denuncias e irán in crescendo en la medida que no se respeten”, subraya.

Consulta la Guía Municipal sobre las actividades y la prestación de determinados servicios públicos con motivo de la entrada de #Málaga en la Fase 1 de la desescalada �� https://t.co/vPtD4wj9jApic.twitter.com/2aK21EfYTw — Ayuntamiento de Málaga (@malaga) May 18, 2020

El incumplimiento de la norma no solo lo practican los negocios de hostelería, también los propios ciudadanos cuando, por ejemplo, esperan mesa en un bar, “la persona que quiere tomar un refresco y esta a tope el local y no hay hueco, esa persona o grupo, en vez de ir a otro local, espera una mesa que quede libre, pues se quedan en el entorno más cercano de ese negocio, a la espera de esta cuestión. Cuando hablamos de una pareja no hay problemas, pero cuando hablamos de un grupo, no se cumple el distanciamiento social”, comenta.

DISTANCIA DE SEGURIDAD

A esos ciudadanos que, por ejemplo, esperan sentados en el muro del paseo marítimo de momento se les está advirtiendo, pero no quiere decir que a los particulares no se les multe, “donde si haya una conducta beligerante y también a un consumidor, se ira a sancionar. Se ha ido más al apercibimiento y a la sanción de los comercios, que deben saber bien administrar esta situación y más en Pedregalejo, por lo angosto y estrechez de su vía pública”, comenta.

�� A partir de mañana, jueves 21 de mayo, el uso de la mascarilla será obligatorio en la vía pública, espacios abiertos y cerrados de uso público en los que no sea posible mantener la distancia de seguridad de 2 metros. Así lo refleja @boegob@sanidadgobhttps://t.co/Kp7DthfHWg — Ayuntamiento de Málaga (@malaga) May 20, 2020

Como consecuencia de lo que ha pasado en Pedregalejo en los primeros días de la fase uno, el Ayuntamiento de Málaga ha decidido reforzar la vigilancia en la zona a partir de las cuatro de la tarde y, aún más, desde las siete, “sabemos que será una incomodidad, sobre todo para los que respetan el distanciamiento social y quieran pasar un buen rato, pero es cierto que mientras haya personas que no cumplan, comerciantes o consumidores por estas cuestiones básicas, vamos a reforzar la labor de los inspectores de vía publica, así como con presencia policial”, añade.