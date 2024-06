Por qué son fundamentales las 200 donaciones de sangre diarias en Málaga: “Solo cinco días”

El Centro Regional de Transfusión, Tejidos y Células de Málaga se encuentra en el recinto del Hospital Civil que cada día recibe la donación de unas 200 personas, entre quienes donan allí mismo y quienes lo hacen en las unidades móviles que recorren la provincia. En total, unas 200 donaciones al día de lunes a viernes. Así, en lo que va de año, en Málaga se han obtenido casi 20.000 donaciones entre sangre y plasma.





Como cada año, el 14 de junio se conmemora el Día Mundial del Donante de Sangre y en COPE nos hemos preguntado... ¿por qué es tan importante donar sangre, tanto que cada cierto tiempo nos lo recuerdan con campañas especiales? La respuesta la tiene el hematólogo del Centro Regional de Transfusión, aquí en Málaga, Francisco Sánchez: “Lamentablemente, la sangre no se fabrica, igual que no se fabrican los órganos”.





SALVAR VIDAS

Es por ello que anima a las “personas sanas” a “ser generosas para ayudar a otras que han tenido la desgracia de tener una enfermedad, un accidente u otra patología que requiera de una transfusión” y así “poder resolver su problema y, en algunas ocasiones, salvar su vida”.





La sangre procedente de las donaciones no se almacena sin más, sino que es necesario analizarla para saber, por ejemplo, cuál es el grupo sanguíneo y para saber que no contiene ninguna enfermedad transmisible. Pero ese análisis no se hace en Málaga, sino que las bolsas de sangre que se extraen en la provincia se envían a un centro especializado de Granada.





De cada bolsa de sangre se extraen distintos componentes: las plaquetas, los hematíes y el plasma, cada uno con su función porque... ¿para qué sirve la sangre? Cumple funciones como “mantener una tensión arterial adecuada o transportar oxígeno a todas las células”.





CÓMO SE CONSERVA

La sangre que se dona en Málaga se envía a Granada para analizarla, y vuelve a Málaga, para ser conservada en el Centro Regional de Transfusión. Cada uno de sus componentes hay que conservarlo en unas condiciones muy concretas: las plaquetas a 22 grados, los hematíes a entre 2 y 9 grados y el plasma a -35 grados.





Por cierto, ¿te has preguntado alguna vez si la sangre caduca? Pues la respuesta es que sí: las plaquetas caducan a los cinco días, los hematíes a los 42 y el plasma se conserva durante dos años.





¿Y para qué se usa la sangre que se almacena en el Centro Regional de Transfusión? Estos son los datos:

El 30 por ciento de las reservas se utilizan para pacientes en tratamiento contra el cáncer y otras enfermedades hematológicas (que tienen que ver con la sangre).

DONANTES COMO BEATRIZ

Y para que todo esto sea posible, hay personas como Beatriz. A sus 37 años lleva casi veinte siendo donante de sangre. Nada más cumplir 18 años (la edad mínima para donar) lo hizo. Ella siempre tuvo claro que, en cuanto pudiera, sería donante de sangre, algo que siempre había visto hacer a sus padres.

Esta malagueña, Beatriz, dona siempre que puede: dona sangre cada tres meses y, entre una y otra donación de sangre, dona plasma. Beatriz es enfermera, actualmente trabaja en el Hospital Civil, y aprovecha cualquier momento para animar a otros a donar.





REQUISITOS PARA SER DONANTE

En Málaga, el perfil del donante de sangre es el de un varón de más de 40 años que acude a colectas en unidades móviles. ¿Y cuáles son los requisitos que hay que cumplir para ser donante? La edad mínima para donar son los 18 años y la máxima, 65 (aunque se hacen excepciones).





Para donar sangre, hay que tener un peso mínimo de 50 kilos, aunque no hay un máximo, como explica el doctor Emilio Alonso, el coordinador médico del Centro de Transfusión: “En el peso por arriba no tenemos ningún límite siempre que el ciudadano esté sano, se encuentre bien, la tensión esté controlada y no tenga ninguna patología vinculada al sobrepeso o la obesidad”.