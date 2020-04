¿Por qué se ha puesto de moda vestir con calcetines blancos?

A muchos les costará entenderlo, pero sí… se vuelven a llevar los calcetines blancos. Vestir calcetines blancos con pantalón vaquero, con chándal o con pantalón corto te puede parecer una horterada, pero eso solo está diciendo una cosa de ti: “no vas a la moda”. Gonzalo Montoya, Pelayo Díaz, Arón Piper o Chiara Ferragni son seguidores de este estilo urbano que está pegando tan fuerte en estos días en estado de alarma por el coronavirus.

Chiara Ferragni Unposted, the docu-film about my life is going to be presented at the 2019 Venice International Film Festival ❤️ pic.twitter.com/sT1lHfgK8I