El polémico carril bici de Málaga que desata numerosas críticas: "No tiene sentido"

El Ayuntamiento de Málaga mantendrá hasta el próximo domingo el carril delimitado por conos para uso exclusivo para bicicletas en el Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso de la capital. Esta experiencia piloto se puso en marcha el pasado sábado tras las quejas de los usuarios de bicicletas y patinetes por los carriles 30 (que comparten con vehículos a motor). Estaba previsto que esta medida provisional se extendiera hasta este miércoles, pero desde el consitorio malagueño han tomado la decisión de extenderla durante toda la semana para evaluar mejor su funcionamiento.

SIN SENTIDO

Carril piloto se puso en funcionamineto el sábado 20 de febrero, y aunque los ciclistas valoran que el consistorio esté buscando soluciones para favorecer la circulación de bicicletas y patinetes, por ahora consideran que la medida es insuficiente y carece de sentido porque una vez que se recorre ese tramo en el paseo marítimo, el ciclista no dispone de más conexiones para seguir circulando. Lo explica el presidente de la Asociación Ruedas Redondas José Luis Martín: "Más allá de lo anecdótico no sirve para nada porque no está conectado. Volvemos a las mismas. Realmente no vemos la utilidad más allá del hecho de disponer de un especio más".

IMPROVISACIÓN

Desde la Asociación Ruedas Redondas sí celebran que poco a poco el Ayuntamiento de Málaga vaya dando pasos para tratar de buscar soluciones, pero lamentan la improvisación y la falta de promoción de este tipo de medidas "todos los pasos que se den en este sentido son bienvenidos pero deben ir acompañados con una campaña de promoción y de concienciación en favor del uso de los medios no cotaminantes", señala Martín.

En COPE Málaga hemos contactado con el Ayuntamiento de Málaga para que nos valore la puesta en funcionamiento de este carril pero, por ahora, no han querido pronunciarse.

ORDENANZA MOVILIDAD

Según la nueva Ordenanza de Movilidad, bicicletas y patinetes no pueden ir por la acera, paseos marítimos, carriles bus ni por el centro histórico. El usuario de bici sí podrá usarla si vive en una zona peatonal del centro y los patinetes privados también están permitidos por zonas semipeatonales, pero no los de alquiler.

Si no hay carril bici, ni carril 30 preferente, estos vehículos deben ir por el arcén o, en último caso, por la calzada, igual que los coches y a un máximo de 30 kilómetros por hora las bicis y 25 los patinetes.

Hay más supuestos. Por ejemplo, cuando en la bici se transporte a un niño (en un asiento homologado) solo se puede circular por carril bici, no por la calzada. Solo se pueden aparcar estos vehículos en espacios señalizados para ello. Y en el caso exclusivo de los patinetes, hay algunos condicionantes más: solo podrá ir subido una persona, mayor de 16 años, con la luz puesta a cualquier hora del día.

PATINETE ELÉCTRICO

El rango de precios de estos nuevos acompañantes de la vía pública se sitúa entre 400 € y 1000 € aproximadamente, desde el modelo más barato hasta el modelo más caro. Los patinetes eléctricos de 500 W, es el primer motor, que es exclusivo para público adulto y que es un modelo totalmente desarrollado, tanto en componentes como nivel tecnológico. Con esta nueva ordenanza solo podrá ir hasta 30 km/h.

