El pleno del Ayuntamiento de Málaga pide que se investigue el sueldo de López Nieto en Unicaja Baloncesto

El pleno del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado por unanimidad la moción presentada por el grupo municipal Ciudadanos con la que se exige acelerar el proceso de relevo en la Fundación Unicaja para evitar deslocalizaciones de servicios tras la fusión de la entidad bancaria. Todos los grupos políticos con representación en el Consistorio han votado a favor de que el actual presidente de la entidad, Braulio Medel, no dilate más una marcha que él mismo anunció hace un mes y medio.

Además, se añade una enmienda a través de la que se pide al Parlamento Andaluz que exija al Protectorado del Ministerio de Economía se pronuncie sobre si recibir remuneración de una participada al 100% de la Fundación Unicaja, vulnera el requisito de gratuidad del cargo de patrono, recogido en el artículo 40.4 de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorro y fundaciones bancarias.

Este sería el caso concreto de Jesús López Nieto, que percibe un sueldo de 120.000 euros del Club Unicaja Baloncesto, aunque como marca la ley, no recibe remuneración alguna por ser patrono: “Aquí lo que hay que averiguar, que creo que todos sabemos la respuesta, es si está prohibido cobrar por ser patrono, se pueda pagar a través de una participada al 100%. Me da que lo que se está haciendo es intentar sortear la norma”, señalaba durante el debate la portavoz de Ciudadanos, Noelia Losada.

DESLOCALIZACIÓN

Losada se ha mostrado muy crítica durante el turno de palabra y advertía que la situación que está atravesando la Fundación Unicaja afecta gravemente a la entidad bancaria en el ámbito reputacional y estructural “tiene que parar ya esta sangría”.

Además, la portavoz del partido naranja ha puesto como ejemplo de la deslocalización que se está produciendo como consecuencia de la fusión entre Unicaja Banco y Liberbank el hecho de que el servicio de Buzón de Notificaciones y Tratamiento de Facturas se haya trasladado recientemente a Toledo: “Todo esto tiene consecuencias para Málaga, porque aquí hay equipos que ahora no tienen trabajo”.

PERSONA NON GRATA

Desde la bancada socialista, la concejala Alicia Murillo, ha llegado a solicitar que se acepte una enmienda para que el pleno declare a Antonio Jesús López Nieto persona non grata. Enmienda que finalmente no ha sido incluida, a favor de la añadida por Ciudadanos para investigar el sueldo del patrono de la Fundación Unicaja y presidente del Club Baloncesto Unicaja.

Por su parte, la concejala de Unidas Podemos Remedios Ramos ha recordado que desde el anuncio de la fusión advirtieron "de lo que acarrearía". "Todas las repercusiones negativas se han cumplido, urge la destitución inmediata" de Medel, ha reiterado, ya que, a su juicio, "no es tolerable que Medel siga al frente Fundación Unicaja ni un minuto más". "Hoy toca no ponerse de perfil y apoyar esta moción. No podemos estar nadando entre dos aguas", ha concluido.













Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado