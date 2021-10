Pedro Ramírez: “No tendría sentido que sí salieran unos tronos y otros no”

A pocos días de la celebración de la Magna, la previsión meteorológica aumenta la incertidumbre. Las previsiones a día de hoy, apuntan a posibles lluvias durante el fin de semana en Málaga.

Ante esta situación, la Agrupación de Cofradías ha convocado mañana a las 19 horas una reunión de urgencia para valorar los posibles escenarios que podrían darse el sábado. Así lo explicaba en Herrera en COPE MÁS Málaga el videpresidente segundo de la Agrupación de Cofradías, Pedro Ramírez: “Vamos a escuchar a todos los hermanos mayores para preveer cualquier situación que se pueda producir y vamos a plantear cualquier alternativa en el caso de que se produciera la lluvia”.

Aún quedan varios días hasta el sábado 30, y aunque las previsiones apuntan a lluvias durante el fin de semana, Ramírez insiste en que hay que ser “cautos” porque la situación puede evolucionar de manera distinta a lo previsto.

Durante su intervención en COPE MÁS Málaga, el videpresidente segundo de la Agrupación de Cofradías, ha sido cuestionado sobre qué podría pasar si se produjera un escenario concreto ¿Qué pasaría si la situación meteorológica impide la primera salida, fijada para la una y media de la tarde, pero mejora notablemente durante la tarde? ¿Saldría algún trono a la calle?

Sobre ello, Ramírez dice que hay que esperar a la reunión de urgencia, pero que al ser una procesión, hay que entenderla como tal “habrá o no habra procesión, pero no de una forma desordenada saldría un trono sí y otro no. Eso no tendría, desde mi punto de vista, ningún sentido”, asegura.

LA MAGNA Y SU IMPACTO

Desde la organización han trasladado que la procesión extraordinaria está suponiendo un revulsivo social, religioso y económico en Málaga pues es uno de los eventos más relevantes de los que se van a celebrar en este año 2021 en Andalucía y España. El impacto económico se estima que supere los 22 millones de euros, los hoteles de la capital ya han anunciado que para ese fin de semana estarán casi al 100% de ocupación y ya se están derivando algunas reservas a los hoteles de localidades cercanas a la capital.

El proyecto de la Agrupación de Cofradías siempre ha sido de máximos para su Centenario y ésa será la apuesta hasta que concluya esta efeméride, por eso, han planteado una procesión donde podamos recibir y acoger a un gran número de visitantes, ofreciendo la mayor cifra ­posible de localidades y un recorrido amplio, con garantías y asegurando en todo momento la visibilidad para los usuarios de las sillas, así como para el público general que no las adquiera.

RECORRIDO OFICIAL

La Agrupación de Cofradías ha elaborado un recorrido amplio, abierto y garantizando en todo momento la seguridad y confort de los usuarios. Iniciándose en la Alameda Principal, éste continúa por la Plaza de la Marina y el Paseo del Parque hasta el Ayuntamiento de Málaga. Será ahí donde los cortejos avancen hasta la Catedral, donde culminará la procesión con un breve acto litúrgico al paso de cada una de las Imágenes.

Está previsto, por parte del primer templo de la ciudad, la exposición de un altar efímero durante toda la procesión que será el término del recorrido oficial y el comienzo de la procesión de regreso de cada una de las Hermandades y Cofradías hasta su templo o casa de hermandad.

La procesión magna está planteada con un inicio en el recorrido oficial de la primera Hermandad a las 16:30 horas y el paso de la última por ese mismo punto a las 21:30 horas. En el punto final del recorrido donde se ubican las localidades, hará su entrada la primera Hermandad a las 18:30 y la última a las 23:30 horas. En total, serán cinco horas aproximadas las que durará el paso de la procesión magna por un mismo punto del recorrido oficial.

Fuera del recorrido, habrá procesiones en la calle desde las 13:30 horas del mediodía hasta las 03:00 horas. En este sentido, todas las hermandades y cofradías han trabajado y siguen haciéndolo para cumplir de manera escrupulosa los horarios de tal manera que las personas puedan organizar diversas rutas para poder presenciar el paso de las Imágenes por diferentes puntos.