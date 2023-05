Un pediatra sobre las consultas privadas: “Tengo que ver a casi 30 niños al día para que salgan las cuentas"

La mayoría de los ciudadanos damos por hecho que los médicos que, además de trabajar en la sanidad pública, reciben en su consulta privada a pacientes con pólizas de salud, ingresan importantes cantidades de dinero por ello. Los médicos han presentado el segundo Barómetro de la Sanidad Privada en Andalucía, que pone sobre la mesa algunos datos para desmitificar la figura del médico privado como un profesional que gana mucho dinero por pasar consulta.

"UNA BARBARIDAD"

El doctor Navarro es pediatra, lleva casi cuarenta años ejerciendo. Es un profesional con una larguísima trayectoria que, para que le salgan las cuentas, en su consulta privada tiene que atender cada día hasta a treinta niños: “Para que sea rentable una consulta, le hablo de la mía propia de pediatría, yo tengo que estar viendo cada día entre 20 y 30 niños. Es una barbaridad para que las cuentas puedan salir”.

Esto lo dice en COPE Málaga el doctor Pedro Navarro, presidente del Colegio de Médicos de Málaga, porque, por cada paciente con póliza privada al que atiende, la aseguradora le paga unos doce euros. La cifra se reduce a la mitad en la segunda consulta y que se queda a cero en la tercera. Y no solo eso: las aseguradoras llegan a tardar hasta cuatro meses en pagar.

TRABAJAR POR VOLUMEN

La consecuencia: que la consulta no es rentable “es muy difícil mantener una consulta con los gastos que conlleva de enfermeras, el alquiler o hipoteca del piso, gastos de mantenimiento, los impuestos, etc. Una consulta que no pueda disponer de pacientes de aseguradoras no se puede llevar; incluso con estos precios. Esto obliga al médico a trabajar en volumen”.

Según denuncian los médicos, esta situación; que las aseguradoras paguen poco y mal, está teniendo consecuencias en la propia profesión “las aseguradoras tendrán que replantearse los honorarios porque estamos viendo que el médico joven huye de la medicina privada y no hay recambio. Cada día se ven menos especialistas”, señala en COPE el presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Pedro Navarro.