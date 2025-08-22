En patinete, con ropa oscura y pasamontañas: dos jóvenes detenidos en Málaga cuando iban a cometer un asesinato por encargo

Fueron contratados por una banda criminal sueca dedicada al narcotráfico para cometer un asesinato en Málaga. Se trata de dos jóvenes -uno de ellos menor-, que viajaron a la Costa del Sol desde Goteborg, en Suecia para, presuntamente, cometer un asesinato por encargo.

La investigación de la Policía Nacional se inició al tener conocimiento, con la colaboración internacional con Europol y la Policía de Suecia, de que dos jóvenes, uno de ellos menor, habían llegado a Málaga en un vuelo procedente de esa localidad sueca el pasado 29 de junio.

CAPUCHAS, PASAMONTAÑAS Y MASCARILLAS

De inmediato, los agentes comenzaron sus indagaciones para su localización logrando, en tan solo 48 horas, localizarles a medianoche cuando se dirigían al paseo marítimo de la ciudad a bordo de un patinete y ataviados con ropa oscura ocultando su rostro con capuchas, pasamontañas y mascarillas.

La banda que los contrató se encargó de toda la logística: de la casa en la que se alojaban, de las armas y hasta del patinete eléctrico en el que iban cuando fueron localizados por la Policía Nacional, con la intención de cometer un asesinato.

Posteriormente llevaron a cabo un registro en el domicilio de Fuengirola en el que se alojaban donde se intervinieron dos armas cortas de fuego municionadas con sus respectivos cargadores y los números de serie borrados.

BANDA INVESTIGADA DESDE ABRIL

Avanzadas las pesquisas, y con la investigación declarada secreta, los agentes detectaron que los dos jóvenes tenían relación con una organización criminal integrada por ciudadanos de nacionalidad sueca, presuntamente, dedicada al tráfico de cocaína y marihuana y que estaba siendo investigada desde el mes de abril por la Policía Nacional.

SE ANUNCIABAN EN REDES SOCIALEs: OFRECÍAN DINERO POR UN ASESINATO

Al parecer, utilizaban plataformas encriptadas y redes sociales para ofrecer una remuneración económica a cambio de cometer un asesinato. Se habían encargado de toda la logística como facilitar la vivienda, armas y hasta el patinete eléctrico para asegurarse la consecución de sus objetivos.

Los dos sicarios detenidos han sido internados, uno de ellos en prisión y el menor de edad, en un centro con régimen cerrado. Además, han sido detenidos cuatro presuntos miembros de la banda que les contrató (entre ellos el líder de la organización).

Es el resumen de una operación con la que la Policía Nacional ha evitado un asesinato que se iba a cometer en Málaga.