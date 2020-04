Pasear con niños por zonas comunes o la reapertura de las piscinas: las grandes dudas de los vecinos

En esta crisis de la pandemia por el coronavirus y en la inminente puesta en marcha de las cuatro fases de desescalada que ha emitido el Gobierno central, es muy importante conocer y seguir las indicaciones para la salida de los niños a la calle, cosa que ya se vio el pasado fin de semana y que hubo zonas que no las cumplieron.

Hay que recordar que las zonas comunes de las comunidades de propietarios no pueden utilizarse, pudiendo ser transitadas únicamente para acceder a la vía pública. Precisamente, han surgido muchas dudas sobre si los niños pueden pasar esa hora de paseo en las zonas comunes de la comunidad de propietarios.

���� Muy importante conocer y seguir estas indicaciones para la salida de los niños a la calle. Recordamos que las zonas comunes de las comunidades de propietarios no pueden utilizarse, pudiendo ser transitadas únicamente para acceder a la vía pública �� pic.twitter.com/AuN6eT84ca — CAF Málaga (@CAFMalagaES) April 28, 2020

Así que hemos preguntado al presidente delColegio de Administradores de Fincas de Málaga, Alejandro Pestaña, y la respuesta es que “no”, lo comenta en una entrevista en COPE Málaga en el día de hoy, “el decreto de alarma ya decretó que solo se podía circular por las vías y usos públicos, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto, después del 25 de abril. Por lo tanto, no vemos en ese decreto que haya alguna modificación. No creo que se extienda ahora por interés. Si hasta ahora estaba prohibido estar en las zonas comunes de una comunidad de propietarios, no vemos que ahora se pueda cambiar de asunto, porque no figura en ningún texto”, enfatiza.

ABRIR O NO LAS PISCINAS

Una de las grandes incógnitas todavía es si este verano se podrán abrir las piscinas comunitarias. Hay dudas, aunque se espera que sí, que puedan abrir sus puertas, aunque con condiciones. Así lo comenta Pestaña, “se tiene que decidir si se van a abrir y cuando se abriría. Parece que hay ciertas presiones, no solo son las comunidad de propietarios, si no las públicas y las de hoteles. Hay que establecer parámetros de seguridad, como así se lo hemos mandado al Gobierno Central”, subraya.

Medidas de seguridad como establecer unos aforos distintos a los que cada verano se permitían es una de las situaciones que se plantean.

NADA FÁCIL PARA FAMILIAS

No están siendo meses fáciles para nadie. Las familias se enfrentan a ERTES, vacaciones ya consumidas porque la empresa les ha obligado a gastarlas y otras suspendidas porque les ha coincidido con el estado de alarma.

¿Como deben ser las salidas de los menores de 14 años?

⛔️Jugar en zonas comunes de comunidades de propietarios. pic.twitter.com/NcAqplqPfg — CAF Málaga (@CAFMalagaES) April 26, 2020

Al mismo tiempo, padres y madres siguen teletrabajando con los niños en casa, lidiando con el estrés y pensando también en cómo conciliar si los niños este verano se quedan sin campamentos o colonias. Las situaciones son dispares en medio de una incertidumbre que mina la moral de cualquiera, pues las vacaciones tienen beneficios indiscutibles.

El turismo de sol y playa es muy importante para España y para Málaga más aún. Pero, por suerte, no es el único. Y las familias tienen alternativas muy interesantes para este verano que quizás hasta ahora no se hayan planteado.

También te puede interesar:

La hostelería malagueña alerta de que las medidas anunciadas por el Gobierno para la reapertura son inasumible

larios Centro financia la compra de cuatro robots para hacer pruebas masivas de PCR